В Воронеже начался прием заявок на премию имени Столля

Заявки на участие принимаются до 28 апреля Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронежа стартовал прием заявок на ежегодную премию имени Вильгельма Столля. Предпринимательский форум пройдет в пятый раз, в 2020 году все традиционные мероприятия были отменены в связи с эпидемией коронавируса и введенными ограничениями.

Программа форума, по словам Наталии Хван, руководителя оргкомитета Премии имени Столля, обещает быть максимально интересной и насыщенной, чтобы уложиться в один день – 28 мая. Местом проведения форума и вручения премий станет открытая площадка в городском парке «Динамо».

- Надеемся, что к тому времени все ограничения в связи с эпидемией снимут, и мы сможем полноценно пообщаться, - отметила Наталия Хван. – Мы все соскучились по живому общению и устали от закрытости.

Напомним, заявки на форум принимают по номинациям: «За реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства», «Лучший бизнес-старт», «Успешный молодежный бизнес» и «Бизнес, проверенный временем».

- Вводится новая номинация «За успех в развитии социального предпринимательства», - рассказал Владимир Алферов, начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства департамента предпринимательства и торговли Воронежской области. – В этом году выделен федеральный проект «Развитие социального предпринимательства», в рамках которого предусмотрены несколько мероприятий, основное из которых возможность предоставления грантов социальным предприятиям. Максимальный размер гранта – 500 тысяч рублей. Концу мая, по прогнозам, будет сформирована вся нормативная база.

Прием заявок на премию имени Столля продлится до 28 апреля.