Нововоронежская АЭС подтвердила соответствие статусу «Лидер ПСР»

.

В режиме онлайн, НВАЭС проверяли представители Госкорпорации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом», акционерного общества «ПСР», корпоративной академии «Росатома», Зеленогорского электрохимического завода. Специалисты НВАЭС защищали направления; «Обучение», «Каракури», «ПСР-потоки и образцы», досрочно были зачтены; «Декомпозиция целей», «Управление изменениями», «Поставщики», «ПСР-инжиниринг».

Подробно рассмотрен ход внедрения ПСР-образцов: «Процесс оперативного управления эксплуатацией энергоблока №4», «Процесс изготовления деталей для цехов заказчиков НВ АЭС». Проверяющие отметили, что образцы представлены успешно.

.

«Оперативное управление эксплуатацией наиболее сложная часть деятельности АЭС и образцы в этом направлении ранее не создавались. Вы взялись за эту задачу, и тут можно выделить несколько хороших практик. Это пример комплексного применения инструментов ПСР для управления производством», - отметил руководитель проекта Госкорпорации «Росатом», Михаил Румненко.

«Мы занимаемся этим вопросом системно уже более 5 лет, с момента внедрения на новых энергоблоках системы интеллектуальной поддержки операторов, где все процедуры определены по времени и исключены ошибки персонала. Сейчас эти приложения работают в режиме опытно-промышленной эксплуатации», – сказал в ответном слове директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

.

По итогам проверки был подписан итоговый Меморандум, подтверждающий соответствие НВАЭС качественным критериям статуса «Лидер ПСР» и выработаны рекомендации для дальнейшего развития.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС