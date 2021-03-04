Последние новости Воронежа на 4 марта 2021 года: изменение движения, мать-убийца и снятие коронавирусных ограничений

Последние новости Воронежа на 4 марта. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже сделают односторонним участок возле Никольского храма (от Таранченко к улице Сиреневая). Это делается для повышения безопасности движения. Новые привила для автомобилистов начнут действовать уже 4 марта.

В Каменском районе мать убила своего новорожденного ребенка. 33-летняя женщина выбросила сына в ведро, а потом закопала в землю рядом с домом. Как выяснили следователи, у нее уже есть трое детей, а содержать и воспитывать четвертого не было средств и сил. Матери, расправившейся с нежеланным малышом, грозит до пяти лет лишения свободы.

Попавший под уголовное дело о мошенничестве вице-мэр Воронежа по градостроительству Юрий Бавыкин покинул свой пост. Он написал заявление об уходе по собственному желанию. Последним днем, когда он числился сотрудником горадминистрации, стала среда - 3 марта. Пока неизвестно, кто займет кресло вице-мэра. Как ранее сообщали в мэрии, обязанности его были перераспределены.

Губернатор ослабил коронавирусные ограничения в Воронежской области. Теперь разрешили работу сельским клубам. Также в преддверии Масленицы дали добро на проведение праздничных мероприятий. Муниципалитеты будут самостоятельно решать, какую программу и в каком формате проводить.

Так, Масленица в Воронеже пройдет без традиционных массовых гуляний. Большинство мероприятий пройдут в онлайн-формате. Например, говорящий сам за себя «Подними гирю», конкурс фотографий «Блины с пылу с жару» или конкурс частушек «Озорная Масленица». В некоторых городских ДК планируют устроить театрализованные представления и мастер-классы по приготовлению блинов. Подробнее ознакомиться с праздничной программой можно на сайте администрации Воронежа.