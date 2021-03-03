Бизнес-клиенты Tele2 в Воронеже стали потреблять больше интернет-трафика

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За отчетный период число B2B-абонентов в Воронежской области выросло на 6%, а выручка увеличилась на 17%.

Tele2 продолжает развивать корпоративное направление и фиксирует рост ключевых показателей в B2B-сегменте. Так, в 2020 году абонентская база мобильного оператора в Воронежской области увеличилась на 6%. Кроме того, Tele2 отмечает устойчивый рост сегмента B2G – число государственных организаций среди клиентов оператора выросло на 10%. Благодаря развитию клиентской базы выручка компании в корпоративном кластере выросла на 17%.

Активное потребление мобильного интернета стало важной тенденцией 2020 года. В Воронежской области объем используемого трафика в B2B-сегменте за год увеличился на 27%.

Также бизнес-абоненты Tele2 активно пользовались опцией «SMS- HYPERLINK "https://voronezh.tele2.ru/business/option/sms-target-new"Таргет», с помощью которой можно настроить и провести SMS-рассылку для привлечения новых клиентов с точным отбором целевой аудитории. Услуга «SMS-Таргет» была дополнена функцией look-a-like, которая бесплатно подбирает потенциальных клиентов, анализируя ранее собранные пользовательские базы. На основе новых данных абоненты могут проводить собственные рекламные кампании посредством SMS-рассылки.

Положительное влияние на рост бизнес-сегмента оказало и развитие M2M-направлени HYPERLINK "https://voronezh.tele2.ru/business/tariff/m2m-single"я – технологии, которая позволяет устройствам обмениваться данными и аккумулировать информацию без участия человека в режиме реального времени. За отчетный период количество SIM-карт M2M увеличилось на 10% в Воронежской области. Кроме того, клиенты активно пользовались такой опцией, как «Корпоративная АТС», которая позволяет быстро организовать телефонию в офисе без затрат на оборудование и IT-специалистов.

Среди новых корпоративных клиентов Tele2 в регионе появились такие крупные компании, как ООО «Корпорация Металлинвест», ООО «Авангард-Агро-Воронеж» и ООО «Русская ипотечная компания».

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«В прошлом году корпоративный рынок продемонстрировал рост, несмотря на все сложности и негативные прогнозы. Мы наблюдали, как многие компании были вынуждены искать новые комплексные решения, чтобы в короткие сроки увеличить клиентскую базу, сократить затраты на использование мобильных услуг и оптимизировать действующие бизнес-процессы для развития в новых условиях. В Tele2 разработаны универсальные предложения, которые подходят как небольшим организациям, так и крупным корпорациям. В 2021 году мы продолжим улучшать действующие продукты, предоставлять качественный сервис и предлагать клиентам новые функциональные и удобные сервисы, учитывающие потребности и особенности их бизнеса».