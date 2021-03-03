Следователи попросили воронежцев оказать содействие в поимке эксгибициониста

Фото предоставлено СУ СК по Воронежской области

Следователи попросили воронежцев помощи в поимке мужчины, обнажившего перед 14-летней девочкой половые органы. Инцидент произошел 24 февраля днем в областном центре. По предварительным данным, неизвестный мужчина подошел к подростку и продемонстрировал свое «достоинство». Об этом сообщили в СУ СК по Воронежской области 3 марта.

К правоохранителям ранее обратилась женщина с заявлением о том, что эксгибиционист напугал ребенка и собщила об этом в соцсетях. Происшествие случилось у входа в лес, неподалеку от Центрального парка. Мужчина в темно-синей куртке подошел к девочке, выждав пока ее мама отвлечется.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В ходе расследования был составлен фоторобот предполагаемого преступника. Известны также его приметы. Мужчине на вид 30-35 лет. Он довольно высокого роста – 180-185 см, славянской внешности. Лицо гладко выбритое.

В этот день он был одет в удлиненную куртку темно-синего цвета, вязаную шапку черного цвета, утепленные болоньевые штаны также черного цвета.

Следователи и полицейские просят всех, кто обладает какой-либо информацией об этом мужчине или о совершенном преступлении, сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: 8-908-133-76-04; 8(473) 269-69-00, 8(473) 251-12-16 или 02.

Конфиденциальность гарантирована.