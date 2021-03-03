В «РВК-Воронеж» прошёл первый этап вакцинации от COVID-19

Мероприятия проводилось с привлечением выездной бригады медиков городской клинической поликлиники №7 и с соблюдением всех рекомендаций Минздрава России.Первый этап вакцинации на предприятии прошёл в помещениях здравпункта, где были созданы для этого необходимые условия. Сначала сотрудники заполняли анкету, потом проходили осмотр терапевта, и затем уже ставилась сама прививка. Привлечение выездной бригады позволило минимизировать контакт персонала с посетителями прививочных кабинетов в поликлиниках по месту жительства. Кроме того, после вакцинации в начале рабочего дня сотрудники водоканала смогли продолжить свою работу.«Я сразу принял решение относительно прививки. Медики предупредили, что могут возникать лёгкие симптомы простуды или побаливать плечо. Но вот уже прошло несколько дней и чувствую себя прекрасно. А главное – теперь спокоен за себя, своих близких и коллег», - поделился впечатлениями начальник участка эксплуатации канализационно-насосных станций «РВК-Воронеж» Андрей Котов.Персонал, получивший от медиков временный запрет на вакцинацию, сможет привиться позднее, после завершения ограничений по состоянию здоровья. Сотрудники, прошедшие вакцинацию, получили персональный сертификат прививок.«После первого этапа вакцинации я интересовалась самочувствием коллег. Лишь в одном случае были жалобы на температуру, но уже через сутки состояние нормализовалось. Несколько сотрудников сообщили о лёгком недомогании, которое, к счастью, быстро прекратилось. Теперь будем готовиться к получению второго компонента вакцины во второй декаде марта», - рассказала заведующая здравпунктом «РВК-Воронеж» Елена Пичугина.