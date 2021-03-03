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Общество

В «РВК-Воронеж» прошёл первый этап вакцинации от COVID-19

Более 100 специалистов «РВК-Воронеж» получили первый компонент вакцины «Спутник-V»
Источник:kp.ru
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