Сколько нужно денег в месяц воронежцу, чтобы почувствовать себя счастливым?Усредненный ответ на этот нелегкий вопрос в начале 2021 года нашли аналитики портала Superjob: их опрос показал, что за прошедший год жители нашего региона стали скромнее и готовы довольствоваться 155 тысячами рублей. Раньше запросы были выше.«Планка счастья», как видите, установлена все равно довольно высоко и дотянуться до нее не легко. Но, порой, важно не столько стремление увеличить свой капитал, сколько умение грамотно распорядиться тем ресурсом, что уже есть. Реальную помощь в экономии собственных ресурсов могут оказать современные технологии. «КП-Воронеж» расспросили специалистов компании МТС, какие приложения загрузить в свой смартфон, чтобы , не только экономить деньги, но пополнить личные сбережения.Не платить за мобильную связь ни копейкиКэшбеки - отличная возможность совсем перестать тратиться на связь. С помощью кэшбека можно возвратить часть потраченных денег и оплачивать ими обязательные ежемесячные платежи. Такую возможность, например, представляет сервис МТС Cashback.Чтобы начать копить кэшбек, нужно просто зарегистрироваться на сайте или установить приложение МТС Cashback на свой смартфон. После этого будет возвращаться часть стоимости покупок или подключения онлайн сервисов. В некоторых случаях может вернуться даже вся сумма целиком. Всего в программе представлено более 1250 предложений и онлайн-сервисов, например, AliExpress, Ozon, \\"ЛитРес\\" и множество других. Участвовать в программе Cashback можно и оплачивая счета в приложении МТС Банк: за любой платеж от 50 рублей вы получите 1% назад. На главной странице приложения можно найти средний срок начисления кэшбека и другую полезную информацию.Полученным за покупки кэшбеком можно полностью оплачивать услуги связи - не только свои, но и всех членов семьи. Или приобрести в салоне связи МТС смартфон или любой другой гаджет за 1 рубль, а остальную сумму покрыть баллами кэшбеков.К примеру, купив любимой женщине в подарок к 8 марта колечко с топазом за 7500 рублей, можно получить обратно 15% от потраченной суммы, а это, между прочим, 1 125 рублей. Этих средств вполне достаточно, чтобы полностью компенсировать свои услуги связи в течение 2 или 3 месяцев. Несколько месяцев таких больших или маленьких покупок — неважно это будут новые кроссовки, мультиварка или заказ еды на дом — и вы сможете подарить себе новый гаджет, не заплатив за него ни копейки.Экономить на акцияхЕще одно незаменимое для выращивание собственного бюджета приложение Едадил. Если вы еще не пользовались этим простым, но бесконечно полезным сервисом, то обязательно попробуйте. Сервис показывает акции и спецпредложения в ближайших магазинах, кафе и даже заправочных станциях. Приложение поможет сэкономить не одну тысячу рублей в период больших закупок – например, к праздничному столу или подготовке холодильника на рабочую неделю.Продлить ОСАГО по выгодной ценеПеред каждым владельцем автомобиля как минимум раз в год стоит вопрос, где застраховать своего железного друга. Не секрет, что для одного и того же человека в разных страховых компаниях цена полиса может существенно отличаться в силу существующего ценового коридора. Сервис «Сравни.ру» по заданным параметрам покажет предложения разных страховых компаний и точно поможет сэкономить несколько сотен рублей на страховке. Приложение покажет ближайший офис или варианты оформить документы в онлайн-формате.Завести мобильный кошелекКогда вы носите бумажник с наличными и кучей пластиковых карт, вы не всегда можете контролировать свои расходы. Тот или иной платеж обязательно «забудется». Виртуальная карта, которую нельзя потерять или забыть, а еще ее невозможно украсть, может заменить вам стандартный кошелек.Все данные хранятся в смартфоне. Необходимо лишь, чтобы ваш гаджет поддерживал NFC - технологию бесконтактной оплаты через мобильное устройство. Впрочем, сейчас даже бюджетные модели оснащены такой функцией.Кстати, рассчитываться за покупки смартфоном даже безопаснее: дело в том, что при такой оплате передается временный сгенерированный токен, то есть ни кассир, ни магазин не получает информации о вашей карте и даже в случае кражи данных злоумышленники не смогут их использовать.По многим банковским картам покупки до 1 000 рублей проходят без PIN-кода, что только на руку мошенникам, а когда вы оплачиваете покупку смартфоном, то перед каждой операцией телефон запрашивает отпечаток пальца, скан лица или просит ввести пароль.Видеть все свои тратыСуществует немало удобных программ для ведения семейного бюджета: в одних можно составлять подробный анализ расходов, другие помогают инвестировать, третьи и вовсе устанавливают лимит на траты. С помощью подобных сервисов вам легче понять, что действительно стоит потраченных денег, а на чем можно сэкономить.Такую же функцию для контроля трат на услуги связи выполняет приложение Мой МТС: с помощью него просто и быстро узнать и изменить свой тариф, посмотреть остаток минут, SMS, интернет-трафика. На главном экране программы видна информация о текущем состоянии счета и включенных пакетов услуг. Так что вы всегда будете знать, за что платите.При желании можно быстро сменить свой тариф на более выгодный, для этого не придется даже посещать офис оператора: сделать все можно всего за пару минут в телефоне не выходя из дома.