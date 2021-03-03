Сегодня КПРФ - это, пожалуй, единственная крупная политическая сила в регионе, в которой действуют принципы партийной демократии. Это подтвердила и недавняя смена первого секретаря Воронежского обкома КПРФ.Во время 49-й областной отчетно-выборной партийной конференции большинством голосов первым секретарем был избран Андрей Рогатнев. На посту он сменил Сергея Рудакова, который более 12 лет руководил парторганизацией.2 марта на пресс-конференции руководства регионального отделения КПРФ фракции Андрей Рогатнев и Сергей Рудаков сидели вместе за одним столом. А обновление объяснили просто: «Партийная организация - живой организм».Проходят смены поколений. Но команда коммунистов как никогда готова к работе, защите интересов людей труда, предстоящей избирательной кампании по выборам в Госдуму. Сегодня Воронежское областное отделение КПРФ представляет из себя «сплав мудрости, опыта, молодости и желания менять существующую политическую систему».Капитализм исчерпал себя, он не может справиться с вызовами, с которыми столкнулись Россия и весь мир. Только социализм, основанный на справедливости, заботе о каждом человеке, приоритете коллективных интересов над частнособственническим стремлением к прибыли, способен, по мнению воронежских коммунистов, обеспечить достойную жизнь россиян.Что обсуждалось еще?Выборы в ГосдумуХедлайнером областного отделения КПРФ на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы выступит Сергей Гаврилов - действующий депутат Госдумы от Воронежской и Белгородской областей. Сергей Гаврилов объявил о намерении продолжить работу, направленную на поддержку отечественных предприятий промышленности, защиту конституционных прав жителей нашей области, отстаивание традиционных семейных ценностей, воспитание патриотизма у молодежи.Полный список кандидатов на выборы в Государственную Думу от местных коммунистов будет представлен к середине марта, а утвержден съездом КПРФ в июне.В КПРФ верят, что кампания будет хоть и тяжелой, но содержательной и успешной. Предстоит бороться с «вбросами» и манипуляциями. Возможно, появится «политический мусор», чтобы отобрать часть электората. Но люди достаточно мудры, чтобы сделать правильный выбор. Да и сторонники партии установят жесточайший контроль на избирательных участках. Важно обеспечить легитимность власти, остановить тех, кто в угоду своим корыстным интересам прибегает к административному ресурсу и фальсификациям, вызывая справедливое возмущение людей.Для коммунистов грядущая кампания - это не просто борьба за места, а возможность еще раз рассказать населению об антикризисной программе партии «10 шагов к достойной жизни». Национализация ведущих отраслей экономики и стратегически важных предприятий, введение прогрессивного подоходного налога, прекращение вывоза капиталов в оффшоры позволит удвоить федеральный бюджет, поддержать отечественное производство и решить важнейшие социальных проблемы: вернуть прежний возраст выхода на пенсию, бесплатное образование и медицинское обслуживание, снизить цены и коммунальные тарифы, повысить зарплаты и пенсии.Навальный и несистемная оппозицияКоммунисты подчеркивают, что самое главное - не допустить той разрушительной силы, ее прихода к власти, которая уничтожит саму страну. Развала России, как отметил Андрей Рогатнев, допустить нельзя! Важно вернуть молодежь в «лоно патриотического воспитания». Провал в государственной политике по данному направлению позволил «забить голову» молодому поколению. Важно не дать погрузить страну в хаос. Но в то же время нельзя позволить, чтобы власть под предлогом борьбы с «оранжевой опасностью» закручивала гайки и лишала людей законных возможностей отстаивать свои права.Увековечивание памяти Иосифа СталинаЗаместитель председателя Облдумы Сергей Рудаков считает, что именно действующий состав региональных депутатов войдет в историю тем, что увековечит память Иосифа Сталина, который немало сделал для нашего города, в том числе приняв решение о его первоочередном восстановлении после Великой Отечественной войны. То есть бюст генералиссимуса может появиться в ближайшие годы в Воронеже. Где? Предположительно, на улице Депутатской, где на стене одного из домов имеется барельеф, на котором ранее была изображена фигура Сталина, сами дома были построены в сталинский период, и поблизости находится механический завод, также носивший имя Сталина. Но вопрос еще не решен.