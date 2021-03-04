Аудиторы нашли нарушения при строительстве котельных и тепловых сетей в Воронеже

.

Контрольно-счетная палата Воронежа проверила эффективность использования бюджетных средств, выделенных МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» на строительство и реконструкцию тепловых и водопроводных сетей и котельных. Работы проводились в рамках муниципальной программы «Обеспечение коммунальными услугами населения». Отчет о результатах проверки аудиторы представили на рассмотрение депутатов Гордумы 3 февраля.

.

В горДуме рассказали, что в ходе проверки аудиторы выявили многочисленные нарушения.

Например, построенная ООО «Воронежская строительная компания» еще в 2018 году блочно-модульная водоподготовительная установка в Масловке не используется до сих пор. В проект было вложено порядка 12036,3 тысяч рублей. Планировалось, что установка обеспечит жителей 11 многоквартирных домов качественной питьевой водой. В этом случае расходы на строительство станции можно отнести к неэффективному использованию бюджетных средств. Согласно федеральному законодательству, для того, чтобы она заработала, ее необходимо передать на правах аренды или по концессионному соглашению эксплуатирующей компании. Городское управление ЖКХ еще в октябре 2019 года направило в адрес управления имущественных и земельных отношений такое предложение, но вопрос до сих пор не решен.

Также, по мнению КСП, есть нарушения реконструкции системы горячего водоснабжения к пяти жилым домам №№ 263,265, 267, 269, 271 по улице 45-й Стрелковой дивизии в Коминтерновском районе. Во-первых, подрядчик ООО «ВСК РАЗВИТИЕ» нарушил сроки сдачи объекта. Во-вторых, не соблюдены правила технической эксплуатации тепловых установок на вновь построенные наружные тепловые сети – отсутствуют техпаспорта.

.

Нарушения сроков сдачи объектов аудиторы нашли и после сдачи в эксплуатацию еще четырех блочно-модульных котельных и тепловых сетей в центре Воронежа по улицам Таранченко, Средне-Московская, Фридриха Энгельса, Никитинская и Карла Маркса. А при строительстве тепловых сетей по улице Таранченко с подрядчиком ООО «ТИМ Констракшн» за нарушение условий контракта и вовсе пришлось расторгнуть договор и занести эту компанию в реестр недобросовестных поставщиков.

Еще три котельные по улицам Дружинников, Революции 1905 года и Кольцовская, 36к строились без проектно-сметной документации и разрешений на строительство.

Контрольно-счетная палата подготовила предложения для МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» и городского управления ЖКХ по устранению нарушений. Уже составлен план мероприятий и ведется работа. Депутаты горДумы приняли отчет КСП к сведению, а контроль за устранением недочетов возложили на профильные подразделения мэрии.

Ирина Шабанова