Депутаты обсудили ситуацию с работой платных парковок в Воронеже

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Воронежские платные парковки стали темой обсуждения на Совете городской Думы, который состоялся 3 марта. Итоги работы перед парламентариями подвел первый зам мэра по городскому хозяйству Сергей Петрин.

Платные парковки в Воронеже заработали в 2018 году. Тогда с компанией-концессионером было заключено соглашение на 10 лет. Вице-мэр напомнил депутатам, что в городе создано 6 тысяч парковочных мест, в проект было вложено 116,3 млн рублей инвестиций. В бюджет города сейчас перечисляется 25% средств от валовой выручки. Предполагается, что после окупаемости инвестиций сумма увеличится до 40%.

Как рассказал Сергей Петрин, затраты на эксплуатацию платного парковочного пространства в 2019 году составили 35,8 млн рублей. Практически удалось решить вопрос с нарушителями правил. За это время было выписано 9 тысяч постановлений почти на 13 млн рублей. Сейчас около 73% штрафов оплачиваются. Что же касается прибыли, то она остается не значительной. Причин тому немало. Например, на первоначальном этапе не было разрешено законодательно ГИБДД предоставлять данные о владельцах автомобилей, затем были введены дополнительные льготные категории граждан, сократился период работы платных парковок и др.

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В мэрии была создана рабочая группа, которая проанализировала эффективность действия нововведения. По итогам проверки эксперты выявили, что концессионер – ООО «Городские парковки» преувеличивал расходы компании. После пересчета чистая прибыль инвестора за 2018-2019 годы составила около 14,3 млн рублей. Эти средства пойдут в зачет окупаемости проекта. После проведения аудиторской проверки произведут сверку документов и за 2020 год.

Были приняты также меры для повышения эффективности контроля за соблюдением правил пользования платными парковками. Штат сотрудников административных комиссий в каждой управе увеличили до 8 человек. А за ушлыми владельцами авто, заклеивающими и замазывающими номера, теперь пристально следят комплексы фотофиксации. Кроме того, чтобы не возникали нарекания по поводу уборки парковок в зимний период, мэрия заключит с концессионером дополнительное соглашение.

После доклада парламентарии задали чиновнику вопросы. К примеру, депутат по 17 избирательному округу Иван Кандыбин поинтересовался, достигнуты ли концессионером цели, которые были заложены в создание платных парковок. Вице-мэр отметил: пока нет, но рабочая группа сделала рекомендации по исправлению ситуации.

Депутат по 19 избирательному округу Александр Чистяков подчеркнул, что необходимо расшифровать расходы концессионера, а член партии КПРФ Константин Ашифин назвал ситуацию «тупиковой». В свою очередь депутат Олег Черкасов высказал мнение, что парковки должны быть муниципальными.

– Основная задача – это не собрать как можно больше штрафов, а обеспечить бесперебойную работу транспорта. Поэтому с депутатами мы приняли коллегиальное решение по истечению первого полугодия 2021 года еще раз заслушать информацию по ситуации с организацией платных парковок, возможно пригласить представителей компании-инвестора. И если не будут устранены нарушения, то мы будем настаивать на расторжении договора с концессионером и передаче этого вида деятельности в ведение муниципалитета, – подытожил Олег Черкасов.

Евгения Фролова