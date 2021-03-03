Председатель Воронежской городской Думы, депутат по избирательному округу №1 Владимир Ходырев провел дистанционный прием граждан. На звонки горожан парламентарий отвечал в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» 1 марта. Об этом рассказали в думской пресс-службе.Парламентарий выслушал просьбы воронежцев и поставил задачи их решить. В этот раз его избирателей волновали вопросы уборки улиц от снега, проведение освещения, бесхозяйные сети и т. д.Так, жительница Сомово Елена Кончакова обратилась к Владимиру Ходыреву с просьбой проконтролировать качество работ по расчистке дорог от снега в ее поселке и соседнем Боровом. Председатель горДумы поручил направить в адрес управы Железнодорожного района депутатский запрос, а также заверил, что на эти участки в непогоду привлекут дополнительную частную технику. Таким образом вопрос будет решен.Директор средней школы №56 Маргарита Першина попросила помочь с ремонтом подъездных путей к ее учебному заведению. Владимир Ходырев рассказал, что эти работы, а также обустройство тротуара к школе, запланированы в рамках благоустройства микрорайона в 2021 году.Житель Борового Юрий Губарев спросил про передачу бесхозных сетей водоотведения по улице Попова на баланс эксплуатирующей организации. Это очень часто становится проблемой, когда требуется своевременное устранение засора на сетях водоотведения. Депутат сообщил, что из управления строительной политики Воронежа им уже получена необходимая информация. Работы по оформлению построенных объектов канализования микрорайона Боровое, в том числе по улицам Тютчева и Попова, планируется выполнить до июня 2021 года.Еще одна жительница Сомово Валентина Киселева пожаловалась на отсутствие наружного освещения по улице Лагерной. Владимир Ходырев пояснил, что работы уже запланированы и их проведут в 2021 году.Евгения Фролова