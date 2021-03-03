В Воронеже в 2021 году малыши отпразднуют новоселье сразу в трех детских садах. Два из них откроются в Железнодорожном районе – в Репном и на улице Артамонова и один в Шилово. А также начнется создание «Детского спортивно-образовательного центра» на Ленинском проспекте. Ход строительства и ряд других вопросов обсудили депутаты горДумы на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре и социальной поддержке населения.В числе первых распахнет свои двери для воспитанников детский сад № 26 по улице Артамонова, 38/3. Он строится в рамках регионального проекта «Жилье». Учреждение рассчитано на пребывание 300 малышей в 13 группах для детей от 1,5 до 8 лет. Решение о его строительстве было принято в связи с активными темпами застройки микрорайона. На содержание детского сада потребуется 10357,2 тысяч рублей, в том числе из бюджета города – 4779,7 тысяч рублей, из бюджета области – 5577,5 тысяч рублей.Также в сентябре воспитанников готов будет принять детский сад № 113 в микрорайоне Шилово, рассчитанный на 300 мест для малышей из 13 групп. Здесь необходимо финансирование в размере 10678,3 тысяч рублей. Часть средств поступит из городского бюджета – 5272,5 тысяч рублей и субвенция – 5405,8 тысяч рублей.Еще один детский сад планируют сдать в эксплуатацию в декабре 2021 года в Железнодорожном районе в микрорайоне Репное. Это образовательное учреждение № 10 рассчитано на 280 мест и на 12 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Строительство ведется в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей». Ранее объект также был включен в муниципальную программу города «Развитие образования». На содержание учреждения выделят 2048,4 тысяч рублей. Из средств местного бюджета – 757,6 тысяч рублей, субвенция составит – 1290,8 тысяч рублей. Сейчас родители вынуждены возить своих детей в учреждения, которые находятся в 5-7 остановках.Также на заседании комиссии обсудили вопрос создания в Железнодорожном районе «Детского спортивно-образовательного центра». Он появится в здании, которое ранее было выкуплено городскими властями у «ДСК», по адресу: Ленинский проспект, 201. Центр рассчитан на 1800 мест. Уже известны направления, по которым будет работать новое учреждение: физкультурно-спортивное, техническое и естественно-научное. Местные школьники смогут здесь также заниматься инженерно-конструкторской и исследовательской деятельностью. На функционирование учреждения потребуется 16868 тысяч рублей. Как отметила руководитель управления образования и молодежной политики мэрии Любовь Кулакова, учреждение обещает стать уникальным для Воронежа, поскольку подобного центра не было в городе с 80-х годов.Также депутаты приняли решение о закреплении недвижимого имущества за детским садом № 8 на праве оперативного управления.Евгения Фролова