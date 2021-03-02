Последние новости Воронежа на 2 марта 2021 года: гаишники и взятки, смерть мужчины в отделении полиции

Фото из архива "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

В отделе полиции Панинского района умер 34-летний мужчина. Его задержали за административное правонарушение. Когда он внезапно потерял сознание, правоохранители вызвали скорую. Приехавшие врачи уже ничем не могли помочь – только констатировали смерть. Мужчина страдал несколькими заболеваниями. Точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

В отношении двух сотрудников ГИБДД силовики возбудили уголовное дело. Речь идет 39-летнем командире роты и 38-летнем командире взвода ДПС в Павловске. По данным следователей, с февраля 2019-го по февраль 2021 года гаишники получали от подчиненных ежемесячно по 100 тысяч рублей. Деньги платили за «совершение противоправного бездействия, а также за общее покровительство и попустительство по службе». В полиции также начали проверку и пообещали уволить сотрудников, если их вина подтвердится.

9 Мая в этом году пройдет в обычном режиме. О формате проведения Дня Победы рассказал на планерке мэр Воронежа Вадим Кстенин. Администрация города уже начала подготовку к традиционным массовым мероприятиям.,

В Воронеже 11-летний хоккеист «Бурана» получил тяжелую травму. После борьбы с нападающим команды-соперника ребенок потерял сознание и 2-3 минуты не мог прийти в себя. Однако у тренера вызывает вопросы работа медслужбы стадиона. Сейчас мальчик лежит под капельницей в областной детской больнице № 2. Организаторы соревнований разбираются в обстоятельствах ЧП.

Март в Воронеже может оказаться теплее, чем обычно. При этом настоящая весна, когда и днем, и ночью будет плюсовая температура, придет не раньше 20-х чисел. По данным синоптиков, в этом месяце выпадет много осадков. В среднем в марте бывает 31 миллиметр, на этот раз прогнозируют 34. То есть, 110 процентов от нормы.