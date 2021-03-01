Огород на подоконнике: сеем рассаду

Дачники готовятся к сезону с середины зимы Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Наступил март – время сева культур на рассаду. Готовиться к нему дачники начинают уже с середины зимы: покупают грунты, горшочки и мини-парники, стимуляторы роста, средства для укоренения, и самое главное – семена. Сегодня «Комсомолкка» и наш консультант Николай Хромов расскажут о сроках посева и высадки на грядки овощных культур, а также о том, какие ошибки чаще всего допускают огородники при выращивании рассады.

Но сначала уточним, какие культуры обязательно выращивать рассадным способом, а какие – нет. Вопрос этот непраздный. В стандартных квартирах воронежцев не так много места для размещения большого количества горшков с рассадой. Чаще всего ими заполняют все пространство подоконников и крытых балконов. Кто-то оборудует или покупает специальные стеллажи с подсветкой. Но такая возможность есть далеко не у каждого. Вот и задаются дачники вопросом: как сэкономить место, а заодно силы и время, по возможности посеяв семена прямо в открытый грунт.

ЧТО В ГОРШОК, А ЧТО - СРАЗУ НА ГРЯДКУ

- Обычно через рассаду выращивают культуры с длинным вегетационным периодом и относительно медленным ростом, которые просто не успеют вызреть и отдать полноценный урожай за весьма короткий летний период, - рассказывает Николай Хромов, старший научный сотрудник, кандидат наук ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина». – Через рассаду обычно выращивают болгарский перец, томаты, огурцы, баклажаны, кабачки и, конечно же, все виды капусты. Тыквенные культуры вполне можно выращивать как через рассаду, так и прямым посевом семян в грунт, так как они растут довольно активно и успевают за летний период отдать урожай.

Такие культуры как арбузы и дыни все же лучше выращивать через рассаду, однако если на подоконнике или на балконе совсем нет свободного места, то вполне можно их растить и прямым посевом семян в грунт.

Следует знать, что если вы решите вырастить тут или иную культуру простым посевом семян в грунт, то нужно выбрать для посева максимально выполненные семена (это семена, способные образовывать развитые ростки с сильными зародышевыми корешками) и обязательно из заранее прорастить, используя для этого воду или любой стимулятор роста, например «Эпин».

Кабачки высаживают в открытый грунт в начале июня Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

КОГДА ПРИНИМАТЬСЯ ЗА ПОСАДКУ

По словам нашего научного консультанта, к посеву томата на рассаду в Черноземье приступают в середине марта. Поздние сорта сеют ближе к началу месяца, среднеспелые – в середине, а ранние - к концу марта

- Оптимальный срок высадки рассады томата в Черноземье это середина-конец мая, когда устанавливается теплая погода, прогревается грунт и угроза возвратных заморозков становится минимальной, считает Николай Хромов.

Капусту белокочанную раннюю высевают в первой половине марта, а на участок высаживают ближе к середине мая. Любую другую капусту можно высевать в самом начале апреля, а в грунт - ближе к концу мая.

Огурцам не нужен продолжительный период для роста рассады, поэтому их можно сеять в середине апреля, а примерно 20 мая высадить на грядку.

- Перцы, баклажаны, кабачки, дыни и арбузы высевают на рассаду примерно с 20 марта по 5 апреля. Раннего посева требуют поздние сорта, а позднего – средние и ранние. С посадкой в грунт лучше не спешить – отложите его на первую половину июня, - продолжает Николай.

КАКИЕ ОШИБКИ ЧАЩЕ ВСЕГО СОВЕРШАЮТ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ

Выращивание рассады – хлопотное дело, требующее четкого соблюдения не только сроков посадки, но и режима полива и проветривания, освещения, подкормки. И тем более бывает обидно, когда все эти труды пропадают даром: росточки вдруг погибают. Это не только потерянные старания и надежды, но и упущенное время. Тогда, зачастую, выход один – отправляться за рассадой на рынок.

- Очень часто огородники ошибаются со сроками посева, либо сильно торопятся и высевают семена рано и рассада сильно перерастает, либо наоборот затягивают и высевают семена поздно и рассада к моменту посадки в грунт бывает еще не достаточно развитой, - говорит Николай. - Многие не используют лампы досветки, из-за чего рассада сильно вытягивается.

Погубить рассаду может некачественный грунт, если его не подвергают обработкам. В результате этого растения медленно развиваются или даже гибнут, если, скажем, кислотность грунта очень высока.

Бывает, что огородники используют некачественные семена, с нарушенными условиями хранения или превышенным сроком хранения, в результате чего если всходы и образуются, то рассада бывает очень хилой.

Рассада засыхает или подвергается атакам грибковой инфекции, если ее заливают или наоборот не доливают.

Важно также соблюдать оптимальные температурные условия, не содержать рассаду в комнатах, где очень жарко или, наоборот, в слишком холодных помещениях.

Вред рассаде могут причинить избыточные дозы азотных удобрений. В этом случае наземная масса рассады развивается активно в ущерб корневой системе.

- К сожалению, нередко допускают травмы корней при пикировке рассады, и она потом долго приживается на новом месте и отстает в развитии, - говорит наш консультант. – Ошибку совершают и те, кто использует емкости для рассады без дренажного слоя и дренажных отверстий. В результате застаивается влага, и корневая система может погибнуть от вымокания.

Дорогие читатели «Комсомольской правды», если у вас есть какие-то вопросы по выращиванию садовых растений, овощных культур или цветов, присылайте их в редакцию e-mail: elena.fedyasheva@phkp.ru или задавайте по телефону 473-272-79-28 и 473-272-79-27. Можете оставлять отклики под материалами на сайте. На ваши вопросы ответит старший научный сотрудник Научного центра им. И.В. Мичурина Николай Хромов. Еще больше информации по садоводству, цветоводству и огородничеству вы можете найти в группе «Садоводы-огородники-цветоводы России» в соцсети «Вконтакте».