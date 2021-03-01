В период Великой Отечественной войны органы госбезопасности решали самые различные задачи. К началу 40-х произошло значительное омоложение штата, около 60% сотрудников были в возрасте от 25 до 35 лет.О подготовке германии к нападению на СССР НКГБ знал заранее и докладывал руководству страны. Но верить в это до последнего дня не хотелось…НЕМЕЦКИЕ ТАНКИ НА ПРИДАЧЕВоенное положение в Воронежской области объявили уже на третий день войны, 23 июня 1941 года.- Совместным приказом НКГБ и НКВД все закрытые объекты переведены в режим противовоздушной обороны, а команды МПВО – в боевую готовность, - говорит Виктор Шамаев, профессор кафедры Военного учебного центра при ВГУ, профессор Академии военных наук РФ. – Было введено усиленное круглосуточное дежурство сотрудников. Большое внимание уделялось борьбе с вражеской агентурой, которая с помощью сигналов наводила немецкие самолеты на крупные городские оборонительные объекты.В начале июля 1942 года в Воронеже имелся немногочисленный гарнизон из частей нескольких полков НКВД, в том числе 41-го стрелкового пограничного полка (командир полка майор М.И. Васильченко). 4 июля 1942 года на основании боевого приказа начальника гарнизона Воронежа он занял оборону города.- Справа - река Песчаная, завод №18 (авиазавод), СК-2; слева - Чернавский мост с передним краем по полотну железнодорожной насыпи, - продолжает Шамаев. – Перед полком стояла задача не допустить прорыва противника в город тс юга. На этих позициях полк находился до 6 июля 1942 года, а затем выступил в полном составе в Сталинград для соединения с частями 10-ой стрелковой дивизии ВВ НКВД. Однако в 6 часов утра 6 июля из района Новой Усмани был возвращен в Воронеж командующим войсками Брянского фронта.Тем временем части 24-ой немецкой танковой дивизии в составе двух рот пехоты, 15 танков и двух батарей 75-мм и 105-мм орудий по улице 20-летия Октября вышли на Вогрэсовский мост. Потом на перекресток Ленинского проспекта и улицы Героев Стратосферы и по трамвайной линии двинулись к авиазаводу и станции Придача. К 10 часам 41-ый полк сосредоточился в районе Придачи, появление противника стало для него полной неожиданностью (полк 9 часов был на марше - Новая Усмань и обратно). Получив приказ освободить завод №18 и СК-2 от групп автоматчиков противника, выйти через Вогрэсовский мост на улицу 20-летия Октября и очистить город от оккупантов, полк повел наступление.К концу дня 6 июля 1942 года удалось освободить от врагов завод №18 и СК-2, а также электростанцию. Батальоны вышли на левый берег реки, где встретили яростное сопротивление фашистов, были вынуждены окопаться и перейти к обороне.Через два дня, 8 июля 1942 г. полк получил боевой приказ: к 24.00 сосредоточиться у Чернавского моста, в 2.00 9 июля 1942 года форсировать реку Воронеж, овладеть правым берегом и в последующем выйти на площадь Обкома… У фашистов на проспекте Революции два ряда минометов, у Петровского сквера – дальнобойная артиллерия, на обрывистом берегу прожектора и зенитные пулеметы… Атака за атакой.. К утру полк потеряет 1088 бойцов и командиров. Погиб и командир полка.ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ СИРОТВ это момент через Чернавский мост из города резко усилился поток беженцев. По улицам горящего Воронежа неслась полуторка с детьми в кузове. В кабине грузовика рядом с водителем сидела девушка в военной форме – сотрудница УНКВД по Воронежской области Анна Труфанова. Она исполняла приказ – вывезти из города осиротевших детей, в том числе и из семей чекистов в детский приемник на станции Анна.- Грузовик выскочил к Чернавскому мосту, - рассказывает Виктор Шамаев. – По улице Степана Разина в сторону переправы на огромной скорости шли наши танки. Видя полуторку с детьми, первый из них остановился, следующий за ним ударил стоящий танк. Но машина с детьми уже была на мосту. Анна Труфанова задание выполнила, детей спасла. Через считанные минуты грянул взрыв, разрушивший мост. Части города разделились по линии фронта.ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВВ сентябре 1941 года в связи с приближением линии фронта УНКВД и Воронежский обком партии развернули работу по организации партизанский отрядов. Их возглавляли в большей части секретари райкомов партии, председатели райисполкомов или лица, направленные райотделами НКВД.Осенью того же года в области были сформированы партизанские отряды общей численностью 4042 человека. Программа подготовки разведчиков предусматривала не только обучение бойцов основам партизанского боя, но и давала практические навыки по изготовлению простейших подрывных снарядов.- Во взаимодействии с командованием Воронежского фронта 4-ый отдел УНКВД (начальник 4-го отдела В.В. Юров) готовил, формировал и переправлял в тыл немецких войск партизанские отряды, разведывательно-диверсионные группы и осуществлял руководство оперативно-чекистскими группами в прифронтовой полосе, - рассказывает Виктор Шамаев. – Только за период с октября 1941 по октябрь 1942 года четвертым отделом было подготовлено 693 разведчика-подпольщика. На случай предполагавшейся оккупации районов области к июню 1942 года создано 323 резидентуры с охватом 1319 человек. Для связи с ними подобрано 308 тайников (почтовых ящиков) и 77 явочных квартир.ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ БАТАЛЬОНЫВели чекисты работу и по выявлению и уничтожению фашистских лазутчиков, шпионов и провокаторов. Заранее подготовленных агентов фашисты активно забрасывали в тыл Красной Армии. Для борьбы с ними создавались истребительные батальоны, в которые активно вступало население. Например, в Воронеже к 18 июня 1941 года поступило 20611 заявлений от добровольцев. К 20 июля в области было сформировано 90 истребительных батальонов в составе 16 тысяч бойцов. Их командирами назначали опытных чекистов. Боевую и оперативную службу истребительных батальонов возглавлял майор Н.А. Беленко, имевший опыт службы в пограничных войсках, по линии борьбы с бандитами.Неувядаемой славой покрыли себя бойцы истребительных батальонов в сентябре 1942 года на Чижовском плацдарме. 15 сентября был сформирован особый отряд из 52 бойцов и командиров истребительных батальонов г. Воронежа и разведывательно-диверсионной группы «Граница». Командир особого отряда капитан Грачев П.Ф., комиссар секретарь РК ВКП9Б) Д.М. Куцыгин. Задача заключалась в том, чтобы мелкими группами просочиться через линию фронта и с началом общего наступления уничтожить особо важные цели. 16 сентября 1942 г. отряд подошел к подготовленной переправе в готовности к выполнению спецзадания. Командир дивизии генерал-майор Гришин, изменил задачу отряду: вместе с ударным батальоном наступать в авангарде 84-го стрелкового полка, увлекая за собой бойцов… В час общей атака особый отряд перешел в наступление, увлекая за собой бойцов 6-й Краснознаменной дивизии… Д.М. Куцыгин, В.И. Куколкин, А.И. Скоробогатько….Особым видом преступлений стало в годы войны дезертирство из Красной Армии и с предприятий оборонной промышленности. Дезертир пытался пробраться вглубь страны и спрятаться от наказания. Бойцам истребительных батальонов приходилось сталкиваться с самыми изощренными способами маскировки, в том числе сложными укрытиями в строениях и лесах. Дезертиры притворялись раненными, инвалидами, глухонемыми и даже переодевались в женскую одежду.