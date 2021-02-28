Знакомая женщины, убившей детей и себя в Воронеже: «Мы вместе заботились о больной кошке»

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- Вчера случайно увидела новость о том, что женщина убила детей и себя. Там была фотография Елены. Я ее сразу же узнала. Волосы встали дыбом. Не знаю, в каком должен быть состоянии человек, чтобы такое совершить... И вообще, она ли это сделала? Елена, конечно, была такая тетенька-тетенька. Разговаривала тихонько, полушепотом. Но меня это не беспокоило. У каждого своя манера общения. Моментов, которые бы могли насторожить, не было, - рассказывает корреспонденту «КП-Воронеж» знакомая погибшей Анна.

ВЗЯЛА ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ «В ДОБРЫЕ РУКИ»

Женщины познакомились около шести лет назад. Аня подобрала бездомную кошку с котятами и попыталась найти им новый дом. Разместила пост в соцсетях и на сайт объявлений. Елена на него откликнулась.

- Привезла Ириску у ним домой. Обычная семья. Мама, маленький ребенок, дочь-подросток. Мужа видела только один раз, но уже позже. Квартира чистенькая, уютная, - продолжает знакомая.

После общались редко. А в мае прошлого года Елена сама связалась с Анной. У кошки появилась опухоль, потребовалась помощь.

- У животного оказался рак молочных желез. Я даже поругалась немного на Елену, мол, до такого состояния довели. Но она оправдывала бездействие коронавирусом. Из-за пандемии и со мной долго не соглашалась встретиться. Хотя я предлагала сама отвезти кошку к врачу. Потом она позвонила и сказала, что Ириску прооперировали. Однако уже в июне появилась новая опухоль.

Тогда Аня забрала животное и занялась его лечением. Даже готова была оставить кошку себе, если ухаживать за больной Ириской у хозяев нет сил.

- Но Елена все время спрашивала о состоянии животного. Рассказывала, что кормила ее индюшкой. Мол, сыну варю и ей даю. Я подумала: все не так уж и плохо. Отдала кошку обратно.

ПОДРАБАТЫВАЛА УБОРКОЙ

Все лето и часть осени женщины регулярно общались. Аня возила Ириску на химеотерапию, оплачивала процедуры тоже она.

- Елена все время извинялась, что не может поучаствовать в лечении. Но мне это было не трудно. Если могу, помогу. Нет - ну что тут поделаешь. Последний раз мы виделись в октябре. Потом списывались в ВК. Писала ей 14 февраля. Интересовалась состоянием Ириски. Она прислала фото не болезненного животного, а такой пышной кошки. Отвечала абсолютно адекватно. Никаких признаков, что с Еленой что-то не так, не было.

Конечно, женщины не были близкими подругами. Поддерживали контакт преимущественно из-за домашнего питомца. Как-то встретились на рынке. А однажды Аня отдавала вещи своего сына ребенку Елены.

- Финансово жили, наверное, как многие сейчас. Лишнего особо не могли позволить. Насколько я поняла, она подрабатывала уборкой, потому что иногда писала мне: «Я до 12 на работе. Доубираю и буду дома», - вспоминает наша собеседница.

НЕ ОСТАВЛЯЛА СЫНА БЕЗ ПРИСМОТРА

Еще Анна отмечает, что женщина была такой матерью-наседкой. Всегда гуляла вместе с ребенком. Одного на площадке практически не оставляла. Разве что отлучалась сбегать в квартиру за Ириской.

- Я еще подумала: какая молодец. Не бросает сына, - добавляет Аня. - Трагедию, которая случилась, невозможно обсуждать. Горе человеческое даже представить невозможно. Я же сама мать. Не знаю, что должно случиться в голове, чтобы такое сделать: глубочайшая степень отчаяния или серьезное заболевание?

P.S. Как позже стало известно корреспонденту «КП-Воронеж», Ириску передали Анне на содержание. Муж погибшей находится в глубоко подавленном состоянии и пока не готов комментировать случившееся.

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