«Она была спокойной, даже заторможенной»: что рассказали соседи о женщине, убившей детей и себя в Воронеже

В этом доме и произошла трагедия

Эта панельная многоэтажка по улице Берег реки Дон, 26/1 в Воронеже ничем не отличается от сотен аналогичных. Зеленый фундамент, желтоватые квадраты по фасаду. Двери в подъезд обрамляет ярко голубая арка. Кажется, жизнь здесь спокойная и тихая. Но никто не знает, что на самом деле происходит за стенами дома или дверьми соседской квартиры. 26 февраля тут случились события, которые повергли в шок всех воронежцев.

«О трагедии ничего не напоминает»

Трагедия произошла в одной из квартир на восьмом этаже. О том, что нашли на месте преступления, рассказали следователи: 43-летняя Елена расправилась сначала с 22-летней дочерью - несколько раз ударила ее ножом. Что за силы двигали матерью и почему взрослая и сильная девушка не сопротивлялась, пока непонятно никому. Затем жительница Воронежа лишила жизни восьмилетнего сына. Его мать задушила. Уже после этого женщина покончила с собой.

Муж, который вернулся вечером домой около девяти вечера, обнаружил страшную картину: все его близкие были мертвы. Мужчина из последних сил вызвал полицию и врачей.

Сейчас на месте уже нет силовиков. Квартира не опечатана. И только пара резиновых перчаток на лестничном пролете рядом с цветком свидетельствует о работе правоохранителей.

Подъезд дома. Фото: Юрий КОЗЛОВ

«В квартире было тихо, я ничего не слышала»

Про женщину-убийцу корреспонденту "КП- Воронеж" рассказали соседи по подъезду. Впрочем, ничего особенного о пострадавшей семье они вспомнить не могли. Как объяснила корреспонденту соседка Валентина Тихоновна, в квартире этажом ниже жили обычные люди.

- Мы недавно залили их. Пошли обсудить ситуацию. Муж оказался в командировке, сама женщина не ругалась, так что мы смогли вполне разумно договориться о разрешении проблемы, - рассказывает местная жительница. – Ее с мальчиком я часто видела. Наверное, на какие-то секции водила малыша. Обычная вроде женщина. Всегда здоровалась. Но очень спокойная, мне даже показалась заторможенной, - добавляет соседка.

Накануне около 11 часов вечера к Валентине Тихоновне пришел участковый, опрашивал, пытался понять - что же происходило за стенкой.

- Просто не могла поверить в случившееся. Ведь дома была, но ничего не слышала! Как такое возможно?!

Как матери удалось так беззвучно расправиться со взрослым ребенком, пока непонятно. Кстати, 22-летнюю дочку соседка никогда не встречала.

Квартира справа - место преступления. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Тем временем следователи регионального СУ СКР возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ - убийство двух лиц, в том числе малолетнего. Ход расследования взяла на контроль прокуратура. Кстати, по данным ведомства, семья, где случилась беда, не состояла на профилактических учетах. Местный участковый также отмечает, что никаких жалоб на членов этой семьи не поступало.

Ранее в соцсетях появилась информации об увлечении Елены религией и о том, что женщина пыталась привить любовь к ней сыну. Как выяснили корреспонденты «КП-Воронеж», женщина действительно хотела записать ребенка в воскресную школу ближайшего храма. Звонила несколько раз. Но в итоге мальчик так и не начал посещать занятия, да и сама женщина не стала постоянной прихожанкой.

Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким погибших.