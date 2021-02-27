Последние новости Воронежа на 27 февраля 2021 года: новый указ об ограничениях, невменяемость обвиняемого в убийстве учительницы

фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

31-летний Артем Селютин, обвиняемый в убийстве воронежской учительницы, пытается выдать себя за невменяемого. Он рассказал своему адвокату, что слышит в голове шумы и голоса, которые приказывают ему совершать преступления. Также Селютин интересовался, будут ли с ним проводить психолого-психиатрические экспертизы. Возможно, он осознает степень ответственности и пытается сформировать представление о своей неадекватности. По неофициальной информации, в камере СИЗО Селютин даже вскрыл себе руки. Однако вены при этом не повредил. То есть акция носила чисто демонстративный характер.

Губернатор Александр Гусев подписал новый указ о снятии некоторых «коронавирусных» ограничений в регионе. Теперь можно проводить детские спектакли и концерты с 50%-й заполняемостью. Число зрителей на официальных спортивных соревнованиях также может достигать только половины вместимости арены. Ранее такие соревнования проходили без болельщиков. А вот для воронежцев 65 лет и старше глава области продлили самоизоляцию до 15 марта с выплатой пособий по временной нетрудоспособности.

Экс-ректора воронежского опорного вуза Сергея Колодяжного перевели из СИЗО под домашний арест. Защита сумела добиться изменения меры пресечения через год пребывания Колодяжного в следственном изоляторе. При смягчении условий облсуд принял во внимание окончание предварительного расследования и состояние здоровья подозреваемого. Под домашним арестом Сергей Колодяжный пробудет до 28 мая. Кстати, следователи переквалифицировали его дело со взятки и мошенничества на растрату, а значит бывшего ректора ждет менее серьезное наказание.

В Воронеже на выходных оттепель сменится легким морозом. 27 февраля ожидается нулевая температура и дождь, переходящий в снег. Днем столбик термометра поднимется до +4 градусов. В ночь на 28 февраля похолодает до -4 градусов. Возможен небольшой снег. Днем температура повысится до -1 градуса. Снег закончится, но будет облачно.

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Обвиняемый в убийстве воронежской учительницы пытается выдать себя за невменяемого. О психических отклонениях он уже заявил своему адвокату (подробнее)