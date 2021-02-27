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Происшествия

Настоятель храма о женщине, убившей детей и себя в Воронеже: «Она записала сына в воскресную школу, но так и не привела его»

Протоиерей Николай не может назвать предполагаемую виновницу своей прихожанкой, несмотря на распространяемые слухи, что она была одержима религией
Юрий КОЗЛОВ
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Отец Николай не может назвать женщину, подозреваемую в страшном преступлении, активной прихожанкой.

Отец Николай не может назвать женщину, подозреваемую в страшном преступлении, активной прихожанкой.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В соцсетях активно распространяются слухи, что 43-летняя женщина, убившая двух своих детей в квартире дома № 26/1 улицы Берег реки Дон микрорайона Тепличный, была, как говорится, «повернута» на религии. И была активной прихожанкой местного храма Святого Антония. Эти слухи опроверг настоятель этой церкви отец Николай:

- Единственное, что могу сказать об этой женщине, это то, что она записала своего сына в воскресную школу. Однако ребенка туда так и не привела. Один раз звонила директору, спросила: «Вы нас не исключили». Ей ответили: «Нет, приходите». Но так и не появилась ни она, ни сын. Почему так случилось, не знаю. Активной прихожанкой этой женщина, точно не была. Я даже имени ее не знаю. Может, тихо приходила, молилась. Этого я не исключаю.

В храме никто о женщине толком ничего не знает, кроме того, что она хотела отдать сына в воскресную школу.

В храме никто о женщине толком ничего не знает, кроме того, что она хотела отдать сына в воскресную школу.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Напомним, около девяти часов вечера 27 февраля мужчина, пришедший домой с работы, увидел жуткую картину: жена, ее дочь и сын были мертвы. По версии следствия, 43-летняя женщина несколько раз ударила 22-летнюю девушку ножом, а восьмилетнего мальчика-первоклассника задушила. А потом и сама свела счеты с жизнью.

Соседка сверху Валентина Тихоновна до сих пор не может поверить, что такая спокойная вполне нормальная, разве что немного заторможенная женщина могла такое сотворить. Тем более, что в тот вечер она была дома и тем не менее не слышала никаких криков в квартире внизу. Отца семейства она тоже характеризует как очень спокойного мужчину.

Почему женщина не привела сына в воскресную школу и что случилось в тот роковой вечер, непонятно.

Почему женщина не привела сына в воскресную школу и что случилось в тот роковой вечер, непонятно.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ - убийство двух лиц, в том числе малолетнего. Ход расследования держит на контроле прокуратура. В полиции утверждают, что семья на профилактическом учете не состояла, жалоб на них ни от кого не поступало.

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