Выходные в Воронеже: царские куклы, выступление выдающегося пианиста, лекция об искусстве

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЦАРСКИЕ КУКЛЫ

26 февраля на третьем этаже основного здания музея имени Крамского откроется выставка «Царские куклы». Экспозиция - часть масштабного проекта по воссозданию коллекции кукол и игрушек детей императора Николая II. Ее автор - художник, коллекционер, лауреат премии правительства РФ в области культуры Светлана Пчельникова.

- По фотографиям, рисункам, упоминаниям в мемуарах деятелей того времени были воссозданы утерянные предметы детского быта семьи последнего императора России. На выставке будут представлены фарфоровые красавицы XIX века именитых фабрик Франции и Германии, одежда и копии кукольных наборов посуды, привезенных императорской семье из Европы, около 400 деревянных солдатиков - точные копии тех, в которые играл цесаревич Алексей, а также антикварные бумажные куклы Lady Betty Рафаэля Така, разработанные в Англии и напечатанные в Баварии в 1894 году, - отметили в музее. - Посетители смогут также узнать историю создания эксклюзивных экспонатов.

Выставка продлится до 11 апреля.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛЕКЦИЯ ОБ ИСКУССТВЕ

Воронежский художественный музей имени Крамского запустил цикл лекций «ART-лабиринт». Он включит в себя темы, раскрывающие отдельные яркие явления мировой художественной культуры, а также историю уникального собрания музея.

27 февраля пройдет лекция «О жизни и творчестве Николая Ге. К 190-летию со дня рождения». Она посвящена жизни и творческому пути одного из величайших творцов отечественного искусства и уроженцу Воронежа. Начало в 16.00.

ЛУГАНСКИЙ СЫГРАЕТ ШОПЕНА

27 февраля на гастроли в Воронеж приедет выдающийся пианист Николай Луганский. Он не впервые в нашем городе: Луганский с успехом выступал на одном из Платоновских фестивалей.

В этот раз пианист сыграет с Воронежским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Вербицкого. Николай Луганский исполнит Концерт №1 для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена. Также в программе вечера Симфония № 6 («Пасторальная») Людвига ван Бетховена.

Начало в 18.00.

Николай Луганский. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРОСТО ЖИЗНЬ В КАМЕРНОМ

В арт-галерее Камерного театра работает первая выставка 27-го сезона. В экспозиции представлен работы воронежских художников Виталия Мартыненко и Нади Козининой - как совместные, так и индивидуальные работы авторов.

- Вокруг столько красоты! В нашей местности круто сочетаются пирамидальные тополя с микрорайонной застройкой. Кривая разбитая дорога? Да! Но как красиво заполняет вода эти ямы во время дождя... какой красивый ритм луж. Отражений. Много хорошего. Дом, в котором жили люди, пользовались теми же вещами, которые становятся живыми и красивыми. Я все это вижу: вокруг красота, нужно только остановиться, - уверен Виталий Мартыненко.

Виталий Мартыненко родился в 1977 году в Острогожск, окончил Воронежское художественное училище по специальности «Промышленная графика». Надежда Козинина родилась в 1974 году в Калаче. После окончания нашего художественного училища тоже выбрала своим основным занятием живопись.

Выставку можно посетить бесплатно.