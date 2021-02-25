Заканчивается зима. Впереди у дачников сезон хлопот. «Комсомолка» возобновляет рубрику «Дача». Мы ждем от вас вопросы и темы для изучения. Делитесь с нами и читателями своими секретами, успехами и неудачами. Мы обязательно обсудим их на страницах «КП».МЕЧТА ДАЧНИКАБольшинство дачных участков имеют размер шесть соток. Считается, что этого достаточно для выращивания овощей и фруктов на семью из четырех человек. Но сегодня на рынке такое многообразие сортов и видов различных культур, что глаза разбегаются. И многие садоводы знают, как хочется посадить всего и побольше. Поддавшись этому порыву, дачники используют участок буквально до последнего метра. Но скоро замечают, что цветы, кустарники и плодовые деревья начинают болеть, плохо растут или повреждаются вредителями. Неужели, придется расстаться с мечтой максимально разнообразить свой сад-огород? Вовсе нет.ПРАВИЛЬНОЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ СОСЕДСТВОЗачастую причина неудач кроется в несовместимости растений. Многие из привычных нам обитателей садовых участков не терпят соседства друг с другом. В тоже время в мире растений есть и друзья.- Как известно, растения в саду могут как мешать друг другу, так и благотворно влиять друг на друга. Так, например, простые, казалось бы томаты могу оказать хорошую службу крыжовнику и смородине, защитив их от огневки и даже от пилильщика, благодаря особым веществам которые данные вредители не переносят, - рассказал «Комсомолке» Николай Хромов, старший научный сотрудник Научного центра им. И.В. Мичурина.Болезни и садовые вредители могут поражать одни и те же виды. Например, малина и земляника привлекают долгоносиков , посаженные рядом, они станут для жуков отличной «столовой». В то же время удачное соседство растений способно отвадить вредителей.- Лук содержит особую кислоту, которая буквально убивает грибковую инфекцию, поэтому рядом с ним будут себя чувствовать отлично не только любые кустарники, но и такие овощные культуры как капуста, столовая свекла, томаты и даже зеленные, - продолжает Николай Хромов. - Не стоит, однако, лук высаживать рядом с бобовыми – они банально несовместимы.Чеснок может защитить растения от тли, клеща, различных медяниц, а также от грибковой инфекции, поэтому он очень уместен в междурядьях земляники садовой, различных кустарников и даже деревьев. Он желанный гость и в огороде, особенно между томатом и картофелем, огурцами и свеклой, а также морковью. Но, как и в случае с луком, чеснок несовместим с бобовыми культурами, особенно с горохом и фасолью.Ольха прогонит медведку с участка, достаточно высадить пару растений по границам участка.С мышами успешно справится черная бузина, на шесть соток хватит всего одного растения, ко всему прочему плоды бузины черной, в отличие от красной, можно понемногу кушать.Базилик способен улучшить вкус плодов томата и даже перца, а укроп – лучший друг капусты, лука, салата и огурца.Любые корнеплоды будут хорошо расти рядом с бобовыми и картофелем, а редька - еще и со шпинатом, пастернаком, тыквой, дыней, огурцом и помидорами.Морковь станет лучшей подругой для любого лука и шалфея, для томата и листового салата.Столовая свекла «дружит» с фасолью, обожает соседство кольраби, однако ни в коем случае нельзя ее сажать рядом с горчицей.У плодовых деревьев, также есть свои друзья и враги. Так, яблоню не стоит сажать рядом с вишней, зато с грушей она дружит. Ну а слива не любит соседства грецкого ореха.Облепиха часто болеет, если рядом растет жимолость, боярышник не даст большого урожая рядом с шиповником.Ирга привлекает птиц, поэтому может нанести урон облепихе и вишне, ну а хвойники не стоит сажать рядом с рябиной, так как на них может развиваться ржавчина.Барбарис и калина совместимы со всеми культурами, однако следует учитывать, что последняя будет вытягивать их почвы лишнюю воду. Ее лучше посадить поодаль от влаголюбивых растений и засушливых участков.Тут уместно напомнить, что несовместимость растений может быть вызвана и разными условиями полива. Например, когда одному требуется большая влажность, а другое – наоборот – не переносит переувлажненности почвы.Но и это еще не все. Есть растения, которые в процессе роста могут стать для соседей настоящим живым удобрением. Такими «донорами» для сада являются представители бобовых – горох и люпин, выделяющие в почву полезный азот.ЕЩЕ РАЗ О ПЛАНИРОВКЕ САДАНачинающим садоводам надо помнить, что успех выращивания растений на участке во многом зависит от правильной планировки. А на что еще обратить внимание?- В первую очередь нужно сделать анализ почвы и убедиться, что грунтовые воды расположены глубже 1,5 метров, - рекомендует Николай Хромов. - Участок нужно хорошо перекопать, выбрав все сорняки, внести по ведру перегноя на квадратный метр почвы.Сразу отделите участок на зоны: огород, участок технических помещений и сад.Не высаживайте крупные растения по границам участка с южной стороны, потому как они будут затенять более мелкие растения.Старайтесь высаживать по паре растений одного сорта для переопыления, а скажем, для облепихи и актинидии обязательно нужны и женские и мужские растения.Отделяйте овощные грядки от грядок с земляникой и от плодовых зеленой «стеной», например, из кукурузы, так при вынужденных обработках яды не будут попадать на соседние растения.Не разбивайте под деревьями грядки с овощами или ягодами, а также не сажайте кустарники: при опрыскивании химические вещества будут попадать на завязи и плоды нижнего яруса.Дорогие читатели «Комсомольской правды», если у вас есть какие-то вопросы по выращиванию садовых растений, овощных культур или цветов, присылайте их в редакцию e-mail: elena.fedyasheva@phkp.ru или задавайте по телефону 473-272-79-28 и 473-272-79-27. Можете оставлять отклики под материалами на сайте. На ваши вопросы ответит старший научный сотрудник Научного центра им. И.В. Мичурина Николай Хромов. Еще больше информации по садоводству, цветоводству и огородничеству вы можете найти в группе «Садоводы-огородники-цветоводы России» в соцсети «Вконтакте».