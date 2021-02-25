Воронежец Василий Васильевич Карнушин на днях отметил хоть и не круглую, но почтенную дату – ветерану исполнилось 97 лет! Герой прошел Великую Отечественную войну, участвовал в освобождении Воронежа и дослужился до полковника.В качестве подарка ко Дню защитника Отечества для ветерана прозвучал мини-концерт и прогремели залпы персонального салюта.- Василий Васильевич с удовольствием посмотрел видео артиллеристских расчетов салютной батареи ЗВО с финальной тренировки праздничного салюта, а офицеры управления общевойсковой армии Западного военного округа и члены исторических обществ Воронежа подарили ему музыкальный подарок с песнями военных лет, - рассказали в управе Коминтерновского района. - Ветеран раньше всех воронежцев смог увидеть стрельбу артиллерийских установок с залпами салюта, синхронную работу расчетов батареи 100-мм пушек «Рапира».Знакомые и родственники знают Василия Васильевича как веселого и оптимистичного человека. Пока позволяло здоровье, он всегда был душой праздников для ветеранов, организуемых управой Коминтерновского района и Советом ветеранов.Пришедшим поздравить его гостям ветеран с удовольствием показал фотографии фронтовой юности и делился воспоминаниями о войне.Василий Карнушин освобождал Воронеж в составе 100-й стрелковой дивизии. Он помнит, что сигналом к наступлению на город стал залп «Катюши». Во время одного из кровопролитных боев он занял место погибшего товарища и стал помощником командира взвода.- В Харькове взял в плен трех фашистов-летчиков, - продолжает вспоминать свою фронтовую юность Василий Васильевич. - А при битве за Днепр получил осколочные ранения обеих ног, подлечился и был направлен в Куйбышевское военно-пехотное училище преподавателем - армии тогда очень требовались офицеры.В жизни ветерана были служба в Германии и Польше, в Белоруссии и на Дальнем Востоке. Герой имеет четырнадцать правительственных наград. В отставку он ушел подполковником, а к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне ему присвоено звание полковника запаса.