В Воронеже 9-летняя девочка едва не погибла, проглотив магнитные шарики для видео в TikTok

Детские хирурги провели сложную полостную операцию Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

31 января с жалобами на боли в животе и многократную рвоту в Воронежскую детскую больницу № 2 привезли школьницу. Рентгенограмма показала, что в различных отделах желудочно-кишечного тракта у ребенка застряли 12 магнитных шариков... Девочка едва не погибла.

Оказалось, что 9-летняя школьница снимала ролик для популярной социальной сети TikTok. Она играла с магнитными шариками, имитируя пирсинг на лице. В погоне за «лайками» школьница заигралась и проглотила металлические «кругляшки». Они-то и вызвали прободение кишечника. В тяжелом состоянии ребенка увезла скорая помощь.

- Детские хирурги провели сложную полостную операцию, в ходе которой извлекли инородные тела, ушили разрывы в кишечнике, провели санацию и дренирование брюшной полости. Для восстановительного лечения ребенку потребовалось более трех недель. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и готовится к выписке, - сообщили 24 февраля в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Впрочем, как оказалось, проглоченные детьми магниты - довольно частая головная боль для родителей. Ежегодно в ОДКБ №2 поступает около 20 малышей с такими проблемами. И подобных случаев становится все больше. В Воронеже в 2020 году трем детям понадобилась операция, так как достать магниты эндоскопическими методами не удавалось.

О том, почему современные дети стремятся стать «звездами» в TikTok и чем манит эта социальная сеть все новую и новую аудиторию, вы можете прочить в репортаже об элитной общаге для юных блогеров. Кстати, в тексте раскрыт и секрет, много ли они зарабатывают.