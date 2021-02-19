Выходные в Воронеже: концерты, цирк, бои без правил

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РАССКАЗ О КАПИТАНЕ ГАТТЕРАСЕ

19 февраля в Воронежском концертном зале пройдет концертная программа в рамках абонемента №3. На гастроли приедет известный артист Григорий Сиятвинда.

Актер прочитает «Рассказ о капитане Гаттерасе, о Мите Стрельникове, о хулигане Ваське Табуреткине и о злом коте Хаме» Алексея Толстого под аккомпанемент симфонического оркестра Воронежского концертного зал под руководством Юрия Андросова.

Начало в 19.00.

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ШУБЕРТ И МОЦАРТ

19 февраля в Воронеж приедет известный российский пианист Михаил Лидский. Интерпретации этого удивительного музыканта-мыслителя, виртуоза-интеллектуала отличаются особенной глубиной и пользуются неизменным успехом у слушателей. В этот вечер музыкант исполнит венскую классику - Пятую симфонию, а также танцы из пьесы «Розамунда» Шуберта и Концерт для фортепиано с оркестром №13 Моцарта - один из наиболее виртуозных концертов композитора периода 1782-83 годов, который требует от пианиста подлинного совершенства техники.

За пультом Воронежского симфонического оркестра в этот вечер будет Андрей Истомин - создатель и руководитель Камерного оркестра «Кантилена», дирижер Оперной студии РАМ имени Гнесиных. Андрей Истомин – признанный российский интерпретатор венской классики: в 2003 году дирижер провел цикл концертов «Моцарт в Зальцбурге», в рамках которого были исполнены редко звучащие произведения зальцбургского периода.

В Воронеже Андрей Истомин представит свою интерпретацию Пятой симфонии Шуберта, завершающую ранние симфонические опыты композитора. При жизни Шуберту не удалось услышать ни одного своего симфонического произведения. Кроме одного – музыки к пьесе Хельмины фон Шези под названием «Розамунда, принцесса Кипра». Спектакль всего два раза прошел в Theater an der Wien, современники назвали его литературной галиматьей. А вот музыка Шуберта, невероятная по свежести и красоте, краскам и драматизме, исполняется и поныне.

Начало концерта в филармонии в 19.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА В КАМЕРНОМ

20 февраля в арт-галерее Камерного театра откроется первая выставка 27-го сезона. В экспозиции представят работы воронежских художников Виталия Мартыненко и Нади Козининой - как совместные, так и индивидуальные работы авторов.

- Вокруг столько красоты! В нашей местности круто сочетаются пирамидальные тополя с микрорайонной застройкой. Кривая разбитая дорога? Да! Но как красиво заполняет вода эти ямы во время дождя... какой красивый ритм луж. Отражений. Много хорошего. Дом, в котором жили люди, пользовались теми же вещами, которые становятся живыми и красивыми. Я все это вижу: вокруг красота, нужно только остановиться, - уверен Виталий Мартыненко.

Выставку можно посетить бесплатно.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ

В преддверие мужского дня в Воронеже пройдет традиционный зимний турнир по смешанным единоборствам Fight Riot - MMA Series 26. Поклонников боев без правил ждут жесткие и бескомпромиссные схватки профессионалов. На ринге встретятся два десятка спортсменов - чемпионы нашей страны и стран СНГ по смешанным единоборствам в разных весовых категориях. Приедут бойцы из Кишинева, Оренбурга, Ростова-на Дону, Краснодара, Египта.

Главный бой вечера в весовой категории 66 кг: между мастером спорта России по армейскому рукопашному бою и боевому самбо, чемпионом кубка России по ММА, победителем вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою Ильей Курзановым (клуб «Александр», Воронеж) и мастером спорта России по армейскому рукопашному бою, победителем различных всероссийских турниров по рукопашному бою, грэпплингу и ММА Салманом Аскеровым (клуб Max Fight Hunter, Ростов).

Масштабный турнир с участием бойцов пройдет 20 февраля в Event Hall, начало в 19.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ШУБЕРТ, ЧАЙКОВСКИЙ, БЕТХОВЕН

21 февраля в Воронеж приедет с гастролями известный пианист Лукас Генюшас. Музыкант выступит в рамках абонемента №4 «Steinway & Sons приглашает». В программе прозвучат концерт для фортепиано (Аллегретто до минор D915, Четыре экспромта D935) Шуберта, Концертная фантазия Чайковского, Концерт для скрипки с оркестром в авторском переложении для фортепиано с оркестром Бетховена.

Лукас Генюшас уже в юном возрасте стал лауреатом различных конкурсов, среди них Международный конкурс пианистов имени Джины Бахауэр (Солт-Лейк-Сити) и Международный конкурс имени Шопена (Варшава). В 2012 году был награжден немецкой музыкальной премией Deutscher Pianistenpreis (Франкфурт-на-Майне). В 2015 году получил одну из своих самых важных наград: серебряную медаль на XV Международном конкурсе им. Чайковского (Москва).

Лукас Генюшас выступал с различными оркестрами (достаточно назвать Гамбургский симфонический оркестр, Дуйсбургский симфонический оркестр, Шотландский симфонический оркестр Би-Би-Си, Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, «Кремерата Балтика», Симфонический оркестр Мариинского театра, Симфонический оркестр Бирмингема) под руководством таких известных дирижеров, как Валерий Гергиев, Михаил Плетнев, Андрей Борейко и Дмитрий Ситковецкий.

В фокусе интересов Лукаса Генюшаса - музыка эпохи барокко и наших дней. У него широкий репертуар, в который входят как произведения современных композиторов, так и ныне уже забытые композиции. Эта универсальность находит свое отражение и в дискографии молодого исполнителя, о которой не раз хвалебно откликались критики. Это относится не только к ранним записям (сонаты Брамса и Бетховена, этюды ор. 10 и 25 Шопена и полный цикл прелюдий Рахманинова), но и к новым дискам, среди них — «Эмансипация консонанса» (произведения Десятникова, Арзуманова и Рябова) и альбом камерной музыки, записанный вместе со скрипачом Айленом Притчином.

Начало в 19.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

FERMATA СПОЕТ 23 ФЕВРАЛЯ

23 февраля праздничный концерт для воронежцев устраиваютм коллективы ВКЗ. Эстрадный хор Fermata под аккомпанемент симфонического оркестра исполнит известные хиты.

В программе концерта прозвучат "Маки" Юрия Антонова, "У деревни Крюково", "Идет солдат по городу", "Девчата" из одноименного фильма, "Я то, что надо" Валерия Сюткина, "Эй, Моряк", "Виновата я", "Мой дворик" из репертуара Михаила Боярского, "Наша Россия". Начало в 19.00.

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5 КОНТИНЕНТОВ

В Воронеже возобновились цирковые представления. Показывают гастроли легендарного шоу Гии Эрадзе «5 континентов».

Воронежцев ждет яркое зрелище с участием титулованных звезд всех цирковых жанров, завоевавших более 20 международных наград. Проект представляет обновленное шоу с участием 120 артистов, более 1500 уникальных костюмов, в нем участвует множество зверей - тигры, леопарды, черные пантеры, лигры, медведи, лошади. Трехчасовое представление представляет собой настоящий спектакль, в который органично вплетены самые зрелищные аттракционы.

Воронежцам впервые покажут поражающий воображение номер «Золотые рыбки» с декорациями рыбацкого корабля и спецэффектами морской бури, который получил Гран-При международного фестиваля циркового искусства в Италии. Своим мастерством во вращении 40 хула-хупов поразит обладательница титула «Принцесса Российского цирка» Татьяна Махортова, балансирующая на зеркальном шаре в окружении шести пар балета.

Алексей и Екатерина Плотниковы пригласят зрителей на свадьбу Цыганского барона, где по всем законам жанра медведи будут танцевать, играть на музыкальных инструментах, скакать верхом на коне, носить дрессировщицу на руках и даже ловить «букет невесты».

Сердца настоящих ценителей циркового искусства покорит и силовая пара «Шахматы» - исполнители рекордных трюков, победители 10-го сезона телепроекта «Минута Славы» предстанут в образах шахматных Королей, чьи подданные разыграют самую интригующую партию на поле боя.

Зрителей также ждет завоевавший в 2019 году высшие оценки международного жюри циркового фестиваля в Монте-Карло конный аттракцион «Джигиты - Апачи»: хрупкие наездницы под руководством Рустама Газзаева с легкостью выполняют «мужские» трюки на бешеной скорости, заряжая зрителей адреналином.

Гвоздем представления станет аттракцион Заслуженных артистов России Наталии и Андрея Широкаловых с участием 12 хищников - тигров, лилигров, леопардов и черных пантер. В нем обладательница Золотой короны фестиваля «Принцесса цирка» и «Дрессировщик года» покажут контактную дрессуру нового поколения и авторские трюки.

А проводниками в мир «5 континентов» станет клоунский дуэт Заслуженных артистов России Лады и Александра Сарнацких.

Представления пройдут 20 февраля в 17.00, 21 февраля в 13.00 и 17.00, 22 и 23 февраля в 15.00.