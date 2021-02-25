Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Воронежская мэрия на торгах сэкономила более миллиарда рублей

Этого удалось добиться благодаря высокой конкурентной политике на закупах
Источник:kp.ru