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Абоненты Tele2 из Воронежа в 2020 году предпочитали горнолыжные курорты Центральной России

Компания проанализировала активность абонентов на горнолыжных курортах в 2020 году
Источник:kp.ru
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