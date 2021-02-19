Вадим Кстенин: возле Дома Гардениных в Воронеже может появиться новое общественное пространство

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Сейчас здание (расположено по пер. Фабричный, 12) готовится к началу реставрации. В горадминистрации не исключают, что здесь может появиться новое общественное пространство. Собственник одного из соседних исторических зданий также готов поучаствовать в его создании, когда будет известна общая концепция. Об этом рассказали в мэрии 19 февраля.

Чтобы потом памятник истории не «выбивался» из общей градостроительной концепции, власти озаботились судьбой находящихся рядом объектов и прилегающей территории. Здесь планируется провести комплексные работы, чтобы потом это туристическое место было привлекательным не только с исторической, но и смысловой точек зрения. А также была возможность в будущем организовать здесь центр общественного развития. Ранее губернатор одобрил идею создать в Доме Гарденина музей. В 2020 году объект из федеральной собственности перешел в областную. – Обретя вторую жизнь, он может стать местом притяжения не только для воронежцев, но и для гостей нашего города, внести свой весомый вклад в развитие туристической составляющей, – сказал глава Воронежа Вадим Кстенин. При этом в горадминистрации рассматривают предложения общественников по поводу организации в этом месте нового общественного пространства. Поскольку реконструкцию планируют провести комплексную, то их согласуют с предложениями профильных специалистов.

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– Перед нами сейчас не стоит задача взять и просто отремонтировать одно историческое здание. В соответствии с позицией губернатора у нас более масштабная цель – обустроить пространство и сделать так, чтобы оно жило, чтобы людям было интересно его посещать, – подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин.

Также глава города поставил задачу начать подготовку проектной документации, чтобы по ее итогам приступить к первому этапу реставрации исторического объекта. Для этого необходимо провести инструментальное и историко-архитектурное обследование здания, чтобы понять состояние и ценность конструктивных элементов. После этого можно будет приступать к работам. Напомним, что дом, расположенный на Фабричном переулке № 12 – одно из старейших городских жилых зданий, входящих в усадьбу родоначальника суконной династии Потапа Гарденина. Дата его постройки приходится на вторую половину 18 века.