«Это сломает хребет сельского хозяйства»: воронежский аграрий выступил против пошлин на экспорт зерна

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Глава Группы компаний «Верхнехавский элеватор» Антон Пермяков стал одним из инициаторов обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой стимулировать экспорт зерна, а не ограничивать его пошлиной.

Речь идет о мере, согласно которой с 1 марта и по 30 июня в России будет действовать экспортная пошлина на пшеницу - 50 евро за тонну, а с 15 марта на кукурузу (25 евро) и ячмень (10 евро). Решение объяснили попыткой снизить продовольственную инфляцию.

О том, чем же искусственное сдерживание цен на отдельные продукты, может обернуться для всего сельского хозяйства, 18 февраля на пресс-конференции «Партии Дела» рассказал Антон Пермяков.

Антон Пермяков

Чья инициатива?

Глава Группы компаний «Верхнехавский элеватор» предстал в новой роли - руководителя регионального отделения «Партии Дела». Это непарламентская фракция, объединяющая как раз промышленников и аграриев. Ее сторонники выступают за то, чтобы без «революций» добиться изменений в экономике.

- Мы считаем, что основой для развития нашей страны должна быть самостоятельная экономика. Жить, постоянно смотря на ценник на нефть, - позорно. Мало кто знает, что СССР поставлял в Швейцарию механизмы для часов. С точки зрения точной механики мы были абсолютными лидерами. И потеря этих компетенций для нас настоящая катастрофа, - отметил секретарь федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин. - С точки зрения ресурса - нам никто не нужен. У нас есть абсолютно все - любые природные ресурсы. Есть и человеческие ресурсы. Но почему-то мы до сих пор сталкиваемся с отсутствием достойных рабочих мест. Это нужно менять.

Сельское хозяйство в нашей стране - одна из тех областей, которую уже сегодня можно назвать самодостаточной. Она обеспечивает рабочие места. Однако недавно введенные правительством пошлины на экспорт зерна, семян подсолнечника, рапса и сои, по мнению экспертов, могут обернуться тем, что долю России на мировом рынке займут иностранные компании, а инвестиции в растениеводство внутри нашей страны начнут сворачиваться. «Это сломает хребет всего сельского хозяй