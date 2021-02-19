Клиническая больница №33 Нововоронежа получила новейшее оборудование для борьбы с Covid-19

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Профсоюзный комитет Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) при поддержке Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорации «Росатом») направил 16,7 млн рублей на приобретение нового оборудования для Клинической больницы №33 Федерального медико-биологического агентства (ФГБУЗ «КБ №33 ФМБА»).

«Атомщики решают не только важные производственные задачи, но и задачи социального плана. Мы внимательно изучили потребности медицинских работников. Надеемся, что оказанная нами помощь улучшит качество оказания услуг жителям города и существенно поможет в диагностировании и лечении новой коронавирусной инфекции Covid-19», - сказал председатель профкома НВ АЭС Юрий Бабенко.

На сегодняшний день в КБ №33 уже поступила новая партия оборудования и СИЗов: высокоточный видеобронхоскоп для проведения диагностики и лечения дыхательных путей, мониторы пациента, автоматический биохимический анализатор для проведения анализа крови, портативные анализаторы газов крови, шприцевые насосы, функциональные кровати для лежачих больных и др.

При этом с начала пандемии профком НВ АЭС оказал помощь в снабжении средствами индивидуальной защиты медиков КБ №33 и работников Нововоронежской АЭС на сумму порядка 4 млн рублей. На эти средства были закуплены защитные маски, респираторы, дезинфекционные средства, защитные костюмы, экспресс-тесты.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС