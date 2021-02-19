«Внимания и средств на нас уже не хватило»: малышу со СМА из Воронежа нужен самой дорогой укол в мире

Фото предоставлено Яной Лихачевой.

- Я всегда мечтала о сыне. Еще до рождения знала, как назову малыша. И вот 24 октября 2019 года появился наш Арсений. Хотела, когда подрастет, отдать его в хоккей. Почему-то именно этот вид спорта ассоциируется у меня с мужественностью, - рассказывает Яна Лихачева. - Представляли с мужем, как Сеня будет гонять по двору на велосипеде, играть с соседскими ребятами, бегать по лужам, валяться в снегу.

Мальчик родился здоровым - 8 из 9 баллов по шкале Апгар (система оценки состояния здоровья младенца – ред.). Счастью родителей не было придела. Но когда сыну почти был почти месяц, заметили общую слабость в теле: перестали подниматься ножки, ручки не сжимаются в кулачки. В полтора месяца Яна с Арсением легла в больницу. Малыша осмотрели, сделали генетический анализ, результат которого стал шоком для мамы и папы – спинальная мышечная атрофия (СМА). «Такого не может быть! Это ошибка!» - подумали родители. Но повторный тест московского центра подтвердил предварительный диагноз.

Спинальная мышечная атрофия – редкое генетическое заболевание, которое связано с «поломкой» или отсутствием гена SMN1, отвечающего за работу двигательных нейронов. Это приводит к поражению нервной системы и постепенной атрофии мышц. Сильно искривляется позвоночник, возникают проблемы с дыханием, вскоре человек перестает двигаться. При этом его интеллект полностью сохранен.

МНОГОМИЛЛИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Во всем мире для терапии СМА используют три препарата: «Спинраза», «Рисдиплам» и «Золгенсма». Они способны замедлить или приостановить течение болезни. Первые два модифицируют отсутствующий ген, что стабилизирует и улучшает состояние пациента. Однако поддерживающая терапия этими лекарствами необходима на протяжении всей жизни.

«Спинраза» и «Рисдиплам» прошли регистрацию в России. Но из-за высокой стоимости региональные бюджеты не могут обеспечить детей этими препаратами. Например, первый год лечения «Спинразой» обойдется примерно в 45 миллионов, последующие – более 20 млн.

Осенью 2020-го стало известно, что государство возьмет на себя лечение спинальной мышечной атрофии у детей. А в начале января президент сообщил о готовности проекта указа о создании благотворительного фонда «Круг добра», который и должен заняться этим вопросом. Но ждать, когда этот механизм начнет работать, у некоторых малышей просто нет времени.

Фото предоставлено Яной Лихачевой.

Единственная надежда - третий препарат «Золгенсма». Лекарство полностью заменяет дефектный или отсутствующий ген и останавливает прогрессирующую болезнь. Ребенку требуется всего лишь один укол, но эта инъекция – самый дорогой препарат в мире. Его стоимость оценивают от 2,1 до 2,5 миллиона долларов. Кроме того, важно сделать укол, пока ребенку не исполнилось два года.

ПОСТОЯННЫЙ СТРАХ

«Золгенсму» уже ввели трем малышам из Воронежа. Первым стал двухлетний Артем Мартынов, с помощью неравнодушных людей для мальчика удалось собрать полную сумму. Маша Федоткина выиграла в лотерею (благотворительная акция от производителей) свой заветный укол. Настоящее новогоднее чудо случилось для Кристины Головчанской. В канун 2021-го семья смогла закрыть сбор средств.

А вот Арсений Лихачев, которому тоже очень нужна помощь, почему-то остался в стороне. Видимо, внимания и средств на него уже не хватило. Мальчику сейчас почти год и четыре месяца. То есть у семьи есть чуть больше полугода, чтобы собрать огромнейшую сумму в 175 000 000 рублей и сохранить жизнь малышу.

Яна Лихачева написала обращения почти в 40 фондов, но подавляющее большинство отказали. Организации либо бояться брать ребенка с такой суммой сбора, либо уже сформировали очередь для помощи. Откликнулись два российских фонда – региональный и федеральный, недавно взяла под опеку Арсения немецкая организация.

- До семи месяцев мы пытались поддерживать состояние подручными средствами. ЛФК каждые два-три месяца, ежедневная зарядка, дыхательная гимнастика с мешком Амбу, откашливатель. Оборудование нам предоставил тоже один из фондов, - продолжает мама Сени. – А потом попали в программу дорегистрационного доступа к «Рисдипламу». Производители бесплатно выдали лекарство на год. Препарата хватит до мая, потом нас обещают обеспечивать им за счет государства. Но будет ли так?

Как рассказывает Яна, после терапии малыш окреп. Крутит головой из стороны в сторону. Улучшился мышечный тонус в руках: берет игрушки и делает ими разные манипуляции. Но Сеня по-прежнему не держит голову, не переворачивается, не сидит.

В октябре родители открыли сбор средств на «Золгенсму» в своем Instagram. Но за пять месяцев удалось собрать только 3% от всей сумму – около 5 654 000 рублей. Каждый день с болью в сердце Яна рассказывает о недуге Арсения, о его состоянии и просит помощи, чтобы спасти жизнь сыну.

- Ужасный страх, преследует меня все это время. Какое будущее нас ждет? А будет ли оно вообще? Но мы сделаем все возможное, чтобы Сенечка остался с нами.

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