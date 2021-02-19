Игорь Артамонов поздравил с Днем отца лучших пап Липецкой области

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Ежегодно почетным знаком «За верность отцовскому долгу» отмечают 25 жителей Липецкой области, которые наилучшим образом осуществляют воспитание своих детей, являются примером для окружающих. Вместе с почётным знаком лучшие отцы региона получают областные премии в размере 50000 рублей. В этом году в связи с противоэпидемическими ограничениями торжественные церемонии проводятся по месту жительства награждённых.

День Отца в области отмечается с 2008 года. Всего престижную награду в регионе получили 350 человек. Среди лауреатов этого года – представители самых разных сфер деятельности: водители, машинист электровоза, врач, агроном, предприниматель. Все они – многодетные отцы. Так, Владимир Козлов из Усманского района вместе с супругой воспитывает 13 детей, семеро из которых приемные. Василий Золотухин из Тербунского района вырастил пятерых детей, один из которых – инвалид детства, постоянно нуждающийся в помощи. Все заботы о сыне в основном легли на плечи отца. Особый пример верности отцовскому долгу – истории лебедянца Андрея Бурмистрова и жителя Краснинского района Дмитрия Тищенко. Каждый из них потерял супругу и в одиночку воспитывает четверых детей.

«Липецкая область чествует самых ответственных глав семей в числе немногих субъектов России. Поощрение лучших отцов помогает популяризации примеров успешного отцовства среди молодого поколения, укреплению семейных традиций», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.