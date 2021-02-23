Воронежские коммунисты поздравляют с Днем Советской Армии и Военно-морского флота

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Уважаемые военнослужащие, ветераны, дорогие товарищи!
Поздравляем Вас с Днём Советской Армии и Военно-морского флота!
Красная Армия стала несокрушимой и легендарной благодаря высокому моральному духу её воинов. Советский солдат знал, что сражается не за чужие интересы. Он служил государству, где земля и недра, заводы и фабрики принадлежали всему народу.
Мы, коммунисты и советские офицеры, боремся за то, чтобы рубежи Родины вновь защищала подлинно народная армия, соединяющая профессионализм и славные традиции отцов и дедов.
Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, оптимизма и мира!
Воронежский обком КПРФ,
Союз советских офицеров