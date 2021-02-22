Появилось видео спасения трех мужчин в кафе Воронежской области, стену которого пробил грузовик

Посетители кафе едва успели отскочить.
На камеру видеонаблюдения попал момент, когда грузовик снес стену придорожного кафе в селе Большой Самовец Эртильского района. Трое мужчин мирно кушали за столом. И вдруг ближняя стена провалилась. Полетели кирпичи, упал холодильник. Каким-то чудом всем троим удалось вовремя отбежать на безопасное расстояние. Причем один из них сделал это в последний момент, еще чуть-чуть и, как минимум, тяжелых травм избежать бы не удалось.
В кафе села на границе с Липецкой и Тамбовской областями заходят, в основном, только дальнобойщики. Вероятно, и попавшие на видео мужчины были водителями.
Напомним, ДТП случилось в субботу, 20 февраля. Шофер грузовика забыл на кассе минеральную воду и побежал за ней, забыв выключить двигатель фуры. В результате «МАN» поехал сам по себе, угодил в окно и разрушил часть стены.
Дыра в стене получилась солидная.
Владелец кафе по имени Эдуард рассказал, что быстро договорился с шофером об оплате ремонта. Величину ущерба определили работники подъехавшей строительной бригады. Испуганные посетители кафе особых претензий не предъявляли. Незадачливый водитель, изрядно облегчив кошелек, продолжил свой путь.
Грузовик серьезных повреждений не получил.