Появилось видео спасения трех мужчин в кафе Воронежской области, стену которого пробил грузовик

Посетители кафе едва успели отскочить.

На камеру видеонаблюдения попал момент, когда грузовик снес стену придорожного кафе в селе Большой Самовец Эртильского района. Трое мужчин мирно кушали за столом. И вдруг ближняя стена провалилась. Полетели кирпичи, упал холодильник. Каким-то чудом всем троим удалось вовремя отбежать на безопасное расстояние. Причем один из них сделал это в последний момент, еще чуть-чуть и, как минимум, тяжелых травм избежать бы не удалось.

В кафе села на границе с Липецкой и Тамбовской областями заходят, в основном, только дальнобойщики. Вероятно, и попавшие на видео мужчины были водителями.

Напомним, ДТП случилось в субботу, 20 февраля. Шофер грузовика забыл на кассе минеральную воду и побежал за ней, забыв выключить двигатель фуры. В результате «МАN» поехал сам по себе, угодил в окно и разрушил часть стены.

Дыра в стене получилась солидная.

Владелец кафе по имени Эдуард рассказал, что быстро договорился с шофером об оплате ремонта. Величину ущерба определили работники подъехавшей строительной бригады. Испуганные посетители кафе особых претензий не предъявляли. Незадачливый водитель, изрядно облегчив кошелек, продолжил свой путь.