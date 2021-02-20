В Воронеж возвращаются лихие 90-е?

«Сегодня ночью злоумышленники сожгли автомобиль семьи Селезневых, живущих в Воронеже в доме по улице Ломоносова, 84. Семья, которая воспитывает четырех детей и выплачивает ипотеку, стала неформальным лидером жильцов дома в борьбе с Управляющей компанией ООО «Вест».Напомню, что жильцы возмутились огромными счетами за отопление за октябрь-ноябрь 2020 года, выставленными УК. Я направил запросы в Генпрокуратуру, ГЖИ и другие инстанции с требованием провести тщательную проверку деятельности этой УК.Проверка вскрыла массу нарушений в деятельности УК. В итоге компания установила новый счетчик тепла, который начал вести учет с февраля, и потребление тепла домом сократилось втрое. Соответственно уменьшились и счета за отопление за январь 2021 года», - отметил депутат.После того, как часть жильцов инициировала переход дома в другую УК, случился поджог автомобиля лидера протестующих жильцов. Восстановлению машина не подлежит.Напомним, что по заявлению жильцов дома № 84 прокуратура завела административное дело на директора управляющей компании «Вест-1» Ольгу Нестерову. Её обвиняют в «нарушении правил ценообразования» (ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ).По мнению надзирающего органа, коммунальщики завысили жильцам тарифы за отопление, также в квитанциях не указывались сведения о показаниях общедомовых приборов учёта. УК обязали сделать перерасчёт платы за отопление в следующем месяце, что и произошло.«В решении конфликтного вопроса принимало участие правительство Воронежской области и губернатор. Факт поджога можно рассматривать не просто как криминальный инцидент, но как попытку дестабилизировать ситуацию в Воронежской области, дискредитировать власть в части контроля за работой управляющих компаний и поставщиками энергоресурсов.В моей общественной приемной 70% обращений составляют вопросы неудовлетворительной работы ЖКХ, недобросовестного исполнения, а то и элементарного игнорирования своих обязанностей со стороны управляющих компаний. При этом не решаются даже простейшие вопросы.Я обращаюсь в правоохранительные органы с требованием оперативно и тщательно расследовать инцидент с поджогом автомобиля многодетной семьи Селезневых, найти и наказать виновников, а также возможных заказчиков», - заявил Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы от КПРФ.https://vk.com/wall-195004680_459