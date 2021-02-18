В Воронеже суд избрал меру пресечения трем участникам неонационалистической группы «МКУ», подозреваемым в пропаганде и разжигании межнациональной ненависти. Один из них будет находиться под стражей, второго отпустили под домашний арест. А самому молодому участнику банды, которому на момент совершения преступления было 17 лет, запретили определенные действия.Решение принял Ленинский суд Воронежа сегодня, 18 февраля. По каждому участнику слушание проходило отдельно. Первым рассматривался вопрос о мере пресечения 26-летнему Роману Г., Он также является фигурантом уголовного дела за избиение летом 2020 году 19-летнего парня.Суд запретил ему определенные действия. А именно – он не может пользоваться средствами связи. Ему также нельзя посещать митинги, шествия и другие массовые мероприятия. Кроме того, Роману запрещено подходить ближе чем на 100 метров к другим участникам уголовного дела.Самого молодого участника банды – Илью Ш., которому на момент преступления еще не исполнилось 18-ти, отправили под домашний арест по 15 апреля включительно.Также вынесли приговор самому старшему участнику ОПГ – 33-летнему Александру С. Он отправлен в СИЗО почти на два месяца. Под стражей он проведет до 15 апреля включительно.Что касается создателя экстремисткой банды – 19-летнего молодого человека, то в отношении него пока мера пресечения не вынесена. Пока ведутся следственные действия.Напомним, накануне в Воронеже задержали четырех участников украинской неонацистской группы «МКУ» по подозрению в пропаганде идей неонацизма и массовых убийств, провоцировании межнациональных конфликтов. Возбуждены два уголовных дела в отношении троих фигурантов 18, 19, 33 лет по п. «в» ч.2 ст.282 УК РФ.По данным следствия, группу создал 19-летний молодой человек в январе 2020 года. После этого с апреля с помощью трафарета и аэрозоля с краской он со своим 33-летним товарищем наносил на стены и заборы в Воронеже нацистские лозунги. Осенью к ним присоединился еще и несовершеннолетний участник. В данный момент силовики выявляют лиц, причастных к совершению преступления. Так был вычислен 26-летний мужчина. Не исключено, что в деле появится больше лиц.Правоохранители провели более 10 обысков в квартирах, где проживали участники группы. Там были найдены запрещенные книги, листовки, одежда и изделия с нацистской свастикой, а также мобильные устройства, оружие.