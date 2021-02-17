«РВК-Воронеж» присоединился к Всемирному дню спонтанного проявления доброты

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С просьбой о помощи семье ветерана в «РВК-Воронеж» обратилась руководитель отдела развития городского микрорайона Подклетное Ирина Селютина.

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Проблемы у хозяев дома возникли после ремонтных работ на водопроводе, когда деформировалась и переломилась изношенная труба, ведущая в дом. При этом водоканал не обслуживает сети, которые находятся в собственности хозяина дома. Но в этом конкретном случае предприятие откликнулось на просьбу.

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«Руководство водоканала приняло решение помочь семье ветерана труда, а то, что завершение работ на Надёжной совпало с Днем спонтанного проявления доброты, это случайность. Хотя, нашей бригаде, такая случайность пришлась по душе. Теперь у хозяев – «водопровод полного цикла»: поврежденный участок трубы заменили, но кроме этого, рядом с домом установили водопроводный колодец, - первый на улице. Он облегчит обслуживание сети и обеспечит водой автономную систему конкретного дома», - рассказал мастер бригады участка транспортировки воды «РВК-Воронеж» Олег Сидоренко.

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Работы были осложнены грунтовыми водами, так как в непосредственной близости к водопроводной линии проходит большой плывун. Как следствие, замена трубы и монтаж колодца велись в условиях, когда в рабочий котлован постоянно поступала вода, а мобильная откачивающая установка функционировала непрерывно.

В настоящее время частный дом на Надёжной обеспечен водой полностью, за что сотрудники участка транспортировки воды удостоены благодарности руководства микрорайона Подклетное. А в ближайшее время будет засыпан котлован и открыто автомобильное движение по проселочной улице.

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СПРАВКА

День спонтанного проявления доброты, отмечаемый 17 февраля, был основан по инициативе всемирных благотворительных организаций. Впервые его отметили в 1995 году. Цель праздника - приобщение людей к добрым поступкам, благотворительности, толерантности.