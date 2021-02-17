Глава Липецкой области Игорь Артамонов привился вакциной «Спутник V»

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Прививку от COVID-19 сделал сегодня глава региона Игорь Артамонов. Через 21 день после введения первого компонента вакцины «Спутник V» ему будет введен второй.

Перед вакцинацией Игорь Артамонов прошел необходимый для всех, кто решил сделать прививку, осмотр врача. Терапевт измерил давление, так называемую сатурацию – это насыщение легких кислородом, еще ряд показателей и разрешил сделать прививку. Процедура заняла всего несколько минут. «Эта вакцина проверенная, ее качество подтверждено международными экспертами, – отметил Игорь Артамонов. – Пандемия, к сожалению, все еще продолжается, многие заболевают, поэтому, я считаю, необходимо защищаться».

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой были созданы еще несколько вакцин.

В Липецкой области масштабная вакцинация от COVID-19 началась в январе этого года. Накануне, 16 февраля, еще почти 14 тысяч доз препарата «Спутник-V» доставлены в прививочные пункты региона. Медики вводят пациентам как первый компонент вакцины, так и прививают население повторно. По данным регионального управления здравоохранения, однократно в Липецкой области привиты более 33 тысяч человек, полным курсом – свыше 11,5 тысячи.

Всего в регионе развернуто 29 пунктов вакцинации. Кроме того, созданы 26 мобильных бригад для выполнения иммунизации на выезде в организованных коллективах и в местах массового скопления людей. Завтра, 18 февраля, с 10.00 до 15.00 на первом этаже торгово-развлекательного центра «Европа» напротив продуктового гипермаркета «О'кей» будет проходить вакцинация от новой коронавирусной инфекции. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Записаться на прививку от коронавируса можно самостоятельно. Наиболее простой и доступный способ – через портал Госуслуг. Также можно позвонить в ЕДС по номеру 8-800-450-48-48 либо оставить заявку в поликлинике по месту жительства.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.