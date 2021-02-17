Созданный мошенниками сайт-двойник воронежского интернет-магазина «Фенко» удалось заблокировать

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Реальный сайт «Фенко», который хакеры обрушили перед запуском двойника, возобновил работу.

Чтобы справиться с хакерской атакой, руководство «Фенко» обратилось в национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, на хостинг-площадку REG.ru и в правоохранительные органы. — Кто именно из этих трёх структур помог, не могу сказать. Может быть, все в совокупности. Теперь сайт-двойник заблокирован, — рассказала Лилия Зубкова. Липовый сайт «Фенко»просуществовалчетыре дня: с 10 по 14 февраля. Двойник почти в точности повторял дизайн и логотип официального ресурса. Мошенники добавили в адресной строке лишнюю букву z: вместо адреса fenkovrn.ru получилось fenkovrnz.ru. Цены на поддельном сайте были почти в два раза ниже, а за оплату заказа онлайн мошенники предлагали хорошую скидку для привлечения большего внимания. О наличии двойника в компании узнали после звонков воронежцев. Люди интересовались товаром, которого не было на складе, однако он присутствовал на сайте-обманке. В «Фенко» надеялись, что на удочку ушлых аферистов никто не попадётся. Ведь при вводе данных карты на фейковом сайте можно не только потерять деньги, отданные за товар, но и лишиться вообще всех сбережений. Однако по информации «Фенко», мошенникам всё же удалось нажиться. Сколько человек потеряли деньги — неизвестно. — Это не воронежские покупатели, а клиенты из других городов, — уточнила представитель компании.