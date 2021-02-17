В администрации Липецкой области прошло заседание Совета по улучшению инвестклимата под председательством Игоря Артамонова

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Об итогах деятельности в прошлом году и задачах на 2021-й шла речь на сегодняшнем заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в Липецкой области, которое провел глава региона Игорь Артамонов. Это первое заседание Совета в нынешнем году. Его трансляция велась в сети Интернет согласно требованиям Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.

Совет по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в Липецкой области является постоянно действующим коллегиальным консультативным органом, образованным для содействия созданию благоприятного инвестиционного климата, обеспечению стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности на территории региона. В его состав входят представители органов исполнительной власти Липецкой области, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, науки и образования, общественных объединений предпринимателей и эксперты.

«Создание благоприятного инвестиционного климата – комплексный процесс, требующий грамотного управления и слаженной работы всех структур, – сказал, открывая заседание Игорь Артамонов. – Административно-деловой климат региона формировался на протяжении многих лет. Липецкая область зарекомендовала себя как надежного, честного и ответственного делового партнера. И мы дорожим доверием инвестора».

На заседании говорилось, что в 2020 году по итогам 6 и 9 месяцев Липецкая область входила в тройку лидеров среди регионов Центрального федерального округа (ЦФО) по темпам роста инвестиций в основной капитал и занимала второе место после Москвы по объему инвестиций на одного жителя. По оценке объем инвестиций в основной капитал за 12 месяцев 2020-го сохранится на уровне предыдущего года в сопоставимых ценах и составит 167 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал на душу населения по Липецкой области – 147 тыс. рублей, что на 9% выше относительно 2019-го. Исходя из прогнозных данных, отношение объема инвестиций к ВРП составит 28%.

По структуре инвестиций доля собственных средств в два раза превышает привлеченные, а по видам экономической деятельности – в первую очередь инвестиции в регион приходят в обраба