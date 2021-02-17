В конце зимы для оседлых птиц наступают тяжелые времена: запасы пищи на исходе, а морозы не отступают. Вот и тянутся пернатые к оборудованным людьми кормушкам. Чаще всего в таких искусственных «столовых» можно встретить воробьев и синиц. Если с воробьями знакомы все с самого детства, то разновидностей синицы несколько. Некоторые из них на своих братьев не так-то и похожи.Как рассказал орнитолог Петр Венгеров, главный научный сотрудник воронежского заповедника, в местных кормушках можно заметить четыре разновидности синиц.Самая знакомая нам и самая распространенная – большая синица.- Верхняя часть головы и горло у нее черные с синеватым металлическим блеском, от горла вниз по груди и брюху желтого цвета тянется черная полоса, расширяющаяся у самцов и сужающаяся у самок, - рассказал Петр Дмитриевич. - Щеки – белые. Верхняя часть спины – желто-зеленая. Бойкая, нередко бесцеремонная птица, прекрасный объект для наблюдений.Самая нарядная в семействе синиц лазоревка. У нее на голове голубая шапочка, окруженная белой полоской, крылья и хвост – также голубые, щеки белые, спина зеленоватая, грудь и бока желтые.Самая скромная по окрасу в стайке синиц – буроголовая гаичка или пухляк. Это мелкая птица буровато-белой окраски. На голове черная шапочка, заходящая на затылок и скрывающая глаза. Бока головы белые, на горле черное пятно.А вот синицу московку редко встретишь на кормушке. Она имеет темную окраску. Верх головы и горло – блестяще-черные, щеки ярко-белые, на затылке характерное для данного вида белое пятно. Спина темно-серая, грудь и брюхо – грязно-белые с рыжеватым оттенком по бокам. К сожалению, этих птиц часто ловят и содержат в клетках.Если вы хотите полюбоваться синицами и изучить их виды, повесьте за окном самую скромную кормушку. Ее надо наполнить нежареными семечками или закрепить несоленое сало. Это любимые лакомства синиц.