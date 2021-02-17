XI Платоновфест покажет воронежцам балет Большого театра

Михаил Бычков Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Большой театр России впервые приедет в Воронеж. Спектакль прославленной труппы привезет в столицу Черноземья в своем одиннадцатом сезоне Платоновский фестиваль.

Гастроли главного театра страны пройдут в нашем городе не совсем в сроки форума искусств - в апреле. Воронежцам покажут балет «Укрощение строптивой» по мотивам Шекспира на музыку Дмитрия Шостаковича.

- Платоновский фестиваль прошел за 10 лет большой путь, вышел на лидирующие позиции в мире. И мы давно хотели показать в программе спектакли Большого театра, вели переговоры. Откладывать больше нельзя. Это будет специальный проект Платоновфеста в апреле, - отметил худрук форума Михаил Бычков. - К сожалению, в Воронеже не существует площадки, которая могла бы принять технически современный оперный спектакль Большого театра. Поэтому мы в этот раз сосредоточились на балете. Большой театр - не только оплот классики, но и центр современного искусства, где ставят спектакли хореографы из разных стран. И воронежцам мы привезем «Укрощение строптивой», поставленный в 2014 году хореографом Жаном-Кристофом Майо - очень известный балет, лауреат «Золотой маски». Особое наслаждение видеть, когда балетные артисты получают «Маску», я помню то награждение: стройные «лебеди» вызывают желание любоваться ими. Это будет беспрецедентное событие - увидеть такого уровня спектакль. Мы провели большую работу технических служб: все будет подготовлено и выглядеть как в Большом театре.

Пресс-секретарь главного театра страны Катерина Новикова призналась, что и для труппы почетно приехать на Платоновфест, уже очень известный в мире.

- «Укрощение строптивой» - особенный спектакль, проверенный временем, он с огромным успехом идет и в Москве, и за границей. Мы рады, что Сергей Филин уговорил Жана-Кристофа Майо на постановку: когда его муза перестала танцевать, он согласился приехать в Москву. Репетиции балета были одними из самых счастливых мгновений в жизни. Актеры стали соавторами спектакля. Это не просто красивые движения, наполненные эмоциями, но в целом яркие актерские работы. Жану-Кристофу удалось показать чувственность. Получился озорной, пронзительный, яркий спектакль, в основе которого - классика. Хореограф сам выбирал музыку - более 25 произведений Шостаковича. Вы получите большое удовольствие, - отметила Катерина.

Воронежу повезло: мы увидим много первых имен этого спектакля, будет два состава исполнителей - целое созвездие звезд: Ольга Смирнова, Екатерина Крысанова («Золотая маска» за лучшую женскую роль), Владислав Лантратов («Золотая маска» за роль Петруччо»), Денис Савин, Артемий Беляков.

- Это уникальная постановка, шансов работать с таким хореографом выпадает немного. Партию Бьянки считаю жемчужиной в моей копилке ролей, - призналась прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова. - Режиссер показал мою героиню объемным персонажем, ведь полностью положительных людей не бывает, хореограф показал двойственность ее характера: она не такая хорошая, как видят ее окружающие, лицемерная, достаточно расчетливо выбирает женихов, выбирает послушного.

- Этот спектакль для меня удовольствие, брызги шампанского! – добавил Владислав Лантратов, исполняющий партию Петруччо. - Мой герой многогранен, умен, по-настоящему влюблен в Катарину.

Балет «Укрощение строптивой» пройдет 16 и 17 апреля в театре оперы и балета. Продажа билетов стартует 20 февраля. Стоить они будут 1000-6000 рублей.

- Проект дорогой. Играть на спектаклях Большого будет Воронежский симфонический оркестр, что позволит нам сэкономить на расходах по привозу музыкантов. Наш оркестр готовится. Но за пультом будет дирижер Большого театра Алексей Репников, - сообщил Михаил Бычков. - На эти спектакли будут продаваться билеты по 100% рассадке. Губернатор уверен, что устойчивый тренд на снижение заболеваемости позволит посмотреть «Укрощение строптивой» всем желающим. А нам - заложить основы долговременного сотрудничества с Большим театром.

11-й Платоновфест пройдет с 3 по 20 июня по четырем направлениям - театр, музыка, выставки, литература. Программу объявят в ближайшее время, билеты на остальные события форума искусств начнут продавать 20 марта.