«Свое не отдаем»: воронежский бизнесмен рассказал, для чего купил жуткую Аленку

Страшная Аленка останется в Воронеже Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Арт-объект Аленка, ставший интернет-мемом, приобрела группа компаний воронежского бизнесмена Евгения Хамина. Эта коммерческая структура занимается строительством и развитием торгово-развлекательных центров, а также возведением жилья. Аукцион по продаже скульптуры состоялся 15 февраля. Прославившийся на всю страну жуткий памятник останется в том городе, где его сваяли.

Фото из аукционной документации

«Не уезжая, вернулась»

– Аленка в Воронеже. Не уезжая, вернулась. В борьбе. Аукционной. «Другие города» хотели забрать у нас наше. Аленку. Мы, воронежцы, свое не отдаем. Тем более Аленок. И чужого не надо, – прокомментировал на своей странице в Фейсбуке Евгений Хамин.

Всего в торгах участвовали четыре претендента. Как рассказала организатор аукциона Ольга Орлова, они длились два часа. Участники делали установленный шаг в 50 тысяч рублей.

Интересы воронежского бизнесмена представляла Елена Осипова, которая также является акционером сети фитнес-клубов, входящей в группу компаний Хамина. Она и стала победителем. Аленка ушла с молотка за 2,6 миллиона рублей. Практически в два с половиной раза дороже, чем обошлась заказчику в свое время.

Напомним, изготавливала ее местная фирма – ИП Пилипенко. Стоимость работ составила 1 миллион рублей. А их заказчиком выступила Новоронежская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Установить скульптуру решили к 250-летию села Новая Аленовка. Выкованная жуткая девушка – якобы основательница этого населенного пункта, на месте которого потом возник город атомщиков Нововоронеж.

Поскольку монумент вызвал волну негодования у местных жителей, через три дня после установки в городском парке его демонтировали и вернули изготовителю. Коммерсант Владимир Пилипенко решил не терять вложенные в скульптуру деньги и выставил ее на аукцион на одной из российских площадок. Если удастся продать монумент дороже, разницу он обещал отдать на благотворительность. Правда, на какую именно, еще не решил.

Фото из аукционной документации

«Шедевр» ждет своего часа на улице Кулибина

Теперь у победителя есть десять дней на подписание договора купли-продажи. Скорее всего, это произойдет на следующей неделе, поскольку и новый владелец Аленки, и продавец сейчас в командировках, пояснил организатор торгов.

Пока жуткая Аленка ждет своего часа на складе в Воронеже на улице Кулибина. В группе компаний Хамина уже определились с местом, которое она займет. Арт-объект установят в будущем парке скульптур у крупнейшего в Черноземье торгово-развлекательного центра «Град».

Его разобьют на площади от ТРЦ в сторону международного аэропорта им. Петра I. Сейчас там пустырь. В 2019 году бизнесмен приобрел здесь участок в 10 га и запланировал к 2026-му реализовать масштабный проект «Технополис» стоимостью 7 миллиардов рублей. В его состав должны войти Научно-образовательный центр «Университет Технополиса», общежитие (так называемая «Резиденция Технополиса»), Технопарк и, соответственно, Артпарк.

– Парк будет. Работаем над ним давно. Сложная концептуальная задача и дорогая, – пояснил Евгений Хамин на своей странице.

А «Комсомольской правде» он приоткрыл завесу:

– В планах группы компаний реализовать вокруг Сити-парка «Град» масштабный проект – город-спутник «Солнечный». В том числе тут будут созданы несколько крупных парков, соединенных с Нагорной дубравой, и мы рассчитываем объединить все эти территории идеей парка скульптур. Проект долгосрочный, концептуально сложный, но уже сейчас думаем о том, какие произведения искусства и арт-объекты будут там размещены. Одним из этих объектов станет статуя Аленки. Мы очень рады, что смогли сохранить скульптуру и не дали ей уйти за территорию нашей области.

Железная леди встретит гостей рок-фестиваля?

Пока неизвестно, какие памятники станут соседями Аленки в этом парке. Но они, по всей вероятности, будут не менее креативными. Что называется, «на грани» с искусством. Хотя найдется здесь место и более традиционным формам.

Евгений Хамин известен в Воронежской области не только девелоперскими и жилищными проектами (его группа компаний построила ТРЦ Сити-парк «Град» и «Московский проспект», ТРК «Максимир», ТЦ «Пять столиц», ЖК «Пять звезд», «Гран-При», «Бунин» и другие), но и как коллекционер произведений живописи. В «Граде» он также планировал создать Центр и музей современного искусства.

Бизнесмен ранее отмечал, что коллекции со всего мира уже собраны. На предметы экспонирования только за последние десять лет группа компаний потратила более 300 миллионов рублей. Создание арт-парка должно начаться в ближайшие год-два. Пока же проект не реализован, Аленку будут хранить вместе с другими произведениями искусства в специально отведенном помещении.

Впрочем, уже на следующий день после покупки скульптуры в группе компаний сообщили, что рассматривают вариант более раннего вывода девушки «в свет». Не исключено, что уже августе железная Аленка будет встречать гостей рок-фестиваля «Чернозем», который с нынешнего года станет проходить в Воронеже. Раньше его проводили в Тамбове. Но после того как летом 2020-го местное управление Роспотребнадзора в последний момент запретило это мероприятие, организаторы продали права на него все той же ГК Хамина.

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