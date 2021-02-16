Воронежский сенатор Сергей Лукин почтил память воинов-интернационалистов

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Традиционно в этот день вспоминают всех военнослужащих, которые защищали геополитические интересы Родины и сражались за свободу и независимость союзников как в Афганистане, так и на территориях Северного Кавказа, Ближнего Востока и в других «горячих точках».

- Во многих российских городах и селах в этот день проходят торжественные мероприятия с участием ветеранов боевых действий, представителей власти, общественности и учреждений военно-патриотического воспитания молодежи. Не менее важно оказывать поддержку семьям павших героев, - отметил сенатор Сергей Лукин.

В этот день в двух районах Воронежской области вручили продуктовые наборы от сенатора родителям погибших военнослужащих и членам их семей.

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Напомним, Сергей Лукин давно сотрудничает с Воронежской региональной общественной организацией семей военнослужащих, павших в Афганистане, на Северном Кавказе и при других локальных конфликтах, поддерживая деятельность организации на постоянной основе.

В ходе поездки в Аннинский и Таловский районы помощники сенатора посетили родственников героически погибших бойцов, именами которых названы улицы населенных пунктов.

Таловчанин Сергей Клишин воевал в Афганистане больше года. Погиб 1 ноября 1986-го. БТР, в котором находился Сергей, подорвался на фугасе.

Его отец Николай Клишин по праву гордится сыном. Ратный путь Сергея Клишина отмечен медалями «За отвагу», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» и орденом Красной Звезды – посмертно. Его именем названа одна из улиц в рабочем поселке Таловая.

Тарас Темченко из поселка Новонадежденский Аннинского района, будучи призванным на действительную службу, написал семь рапортов, чтобы попасть в Чечню, рассказала сестра героя Валентина.

17 февраля 2000 года группа разведчиков, в составе которой был Тарас Темченко, возвращаясь с задания, в Аргунском ущелье нарвалась на засаду террористов. Тарас прикрывал отход товарищей пулеметным огнем, но был смертельно ранен выстрелами снайпера. Благодаря его отваге остальные члены разведгруппы остались живы.

Тарас Темченко посмертно награжден орденом Мужества, его имя носит улица в поселке Новонадежденский.

А в честь Владимира Попова названа улица в райцентре Анна.

- 24 января 1995 года в Чечне был взорван штаб спецназа, там погибло 46 человек, в том числе и Володя. Посмертно он был награждён орденом Мужества, - вспоминает его мама Валентина Попова.

- Наши военнослужащие, воспитанные на героике поколений Великой Отечественной войны, всегда готовы выполнить боевой долг и встать на защиту интересов своей страны, проявляя при этом высочайший профессионализм, беспримерную отвагу и силу духа. Жизненный путь воинов-интернационалистов – пример мужества, высокого патриотизма и ответственности перед Родиной. Мы гордимся земляками, которые с честью прошли тяготы и испытания «горячих точек». Они делали все возможное, чтобы остановить продвижение международного терроризма к границам России и защитить ее целостность и суверенитет, - подчеркнул в своем обращении Сергей Лукин.