Сотрудники «РВК-Воронеж» покорили «Лыжню России»

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Спортсмены «РВК-Воронеж» в четвертый раз преодолевают дистанцию в 10 км в рамках всероссийской лыжной гонки. Капитан команды - начальник отдела управления охраны труда, промышленной экологической и пожарной безопасности Любовь Болдырева, для которой этот вид зимнего спорта уже много лет является «второй жизнью», а горнолыжные трассы Краснодарского края, Донгор и Чертовицк – излюбленные места для проведения отпуска и выходных.

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«10 км вольным стилем - это что-то вроде отдушины. Но в этом году погода преподнесла нам совсем «не лыжный сюрприз» - перепады температур за сутки почти в 20 градусов. Организаторы это учли и лыжню, насколько это было возможно, к забегу подготовили. Но всё равно до старта мы провели пробную тренировку, чтобы понять особенности трассы. Ведь в самом забеге главное - правильно рассчитать силы и «поставить» дыхание с первых минут, с чем наши спортсмены справились» - рассказала начальник отдела управления охраны труда, промышленной экологической и пожарной безопасности «РВК-Воронеж» Любовь Болдырева.

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Лыжная команда «РВК-Воронеж» выступила достойно. Призовых мест в этом году не заняли, но, как говорят участники, своё удовольствие они получили от спортивного азарта. А, кроме того, это была хорошая проверка выносливости и командного духа.