Почти год труппа шоу Гии Эрадзе «5 континентов» просидела в Воронеже взаперти. Артисты успели дать два представления в марте 2020-го, после чего цирк, да и все культурные учреждения закрыли на карантин по коронавирусу. Огромная труппа - животные, артисты, персонал, ухаживающий за питомцами - остались здесь ждать лучших времен. Они наступили только через долгих 11 месяцев.О том, как удалось пережить трудные времена и содержать мохнато-хвостатых артистов при отсутствии доходов от представлений, «Комсомолке» рассказал худрук коллектива Гия Эрадзе и дрессировщики труппы.ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ПРОСТОЯ ПРИДУМАЛИ НОВЫЕ ТРЮКИ И РОДИЛИ ДЕТЕЙ- Мы хотим поблагодарить всех, кто приблизил день начала выступлений. Нас переполняют эмоции: наконец, выйти в манеж после 11 месяцев простоя. Тем более в любимом Воронеже, где столько лет работал Борис Бирюков, настоящая легенда цирка (известный дрессировщик львов, преемник Ирины Бугримовой, который 22 года возглавлял воронежский цирк, - ред.), - признался Гия Эрадзе. - Пандемия остановила нашу жизнь, но мы это, наконец, пережили. И сейчас артистов переполняют эмоции. 11 месяцев мы не слышали аплодисментов, не отдавали энергию, очень скучали. Когда сидишь месяц, два, четыре и не понимаешь, что будет дальше, это угнетает. И когда вышел приказ о возобновлении гастролей, пусть и с 50% ограничениями по рассадке, мы выдохнули. Все артисты даже в период ограничений были при деле: цирк такой вид искусства, который требует постоянной формы, ее поддержания. Поэтому все происходило как всегда, за исключением того, что не было спектаклей, - репетировали, придумывали новые номера, над трюком же приходится работать годами, тут как раз пандемия пошла на пользу - появилось время для усиления репетиционной базы. И в Воронеже в конце марта мы покажем премьеру: уникальный номер Рустама Газзаева - с большой группой дрессированных бизонов (этих животных редко встретишь в цирке). В общем, за пандемию у нас случилось прибавление: трюков, номеров и даже людей - несколько малышей родилось за это время у артисток нашего коллектива.- Как вам удалось сохранить труппу, кормить животных, ведь почти год не было доходов от представлений? - поинтересовалась «Комсомолка» у худрука шоу «5 континентов».- Все животные, которые приехали в Воронеж в марте 2020-го и остались до сегодняшнего дня, чувствовали себя замечательно. Они даже потолстели, потому что меньше работали. Наши питомцы не были ни в чем ущемлены: они на полном обеспечении Росгосцирка, получали традиционный рацион, - отметил Гия Эрадзе. - Все рабочие по уходу за животными получали зарплату, артисты получали зарплату. Ни один не уволился. Если бы мы не были штатными артистами Росгосцирка, не знаю, как бы мы справились. Тяжело пришлось во время пандемии частным циркам, но мы - государственная компания, поэтому смогли ее пережить.В ПАНДЕМИЮ НА РЕПЕТИЦИЯХ РИСОВАЛИ ЗРИТЕЛЕЙ НА СИДЕНЬЯХ ЗАЛАОгромное количество зверей - отличительная черта шоу Эрадзе. Действительно, в манеж вышли холеные, красивые, с блестящей шерстью животные.Настоящую цыганскую свадьбу сыграли питомцы наших земляков Екатерины и Алексея Плотниковых. Пушистые мишки лихо прыгали через скакалку, ходили на передних лапах, танцевали «цыганочку», играли на музыкальных инструментах, ловили букет невесты и даже скакали на лошадях.- Стойку на передних лапах с молодой медведицей Витой мы подготовили как раз за эти 11 месяцев. Нам повезло, что мы оказались в период пандемии в родном городе, и животные были с нами, мы репетировали. На первом постпандемийном представлении старались все выполнить на 100%, правда, мишки, отвыкли от публики, когда увидели зрителей, занервничали, но мы делали все, чтобы этого не было заметно. Постепенно мишки снова привыкнут, - поделились впечатлением от первого представления Алексей Плотников. - Ну а мы испытали колоссальные эмоции, которые уже подзабыли за 11 месяцев. Когда увидели вставших в финале зрителей, чуть не заплакали. Было приятно, когда после слов Гии Эрадзе «Мы ждали этого 11 месяцев» - зрители из зала закричали «И мы!». Мы так соскучились, что во время репетиций рисовали человечков на сиденьях в зале.Еще одни титулованные укротители - Заслуженные артисты России, «Принцесса цирка» и «Дрессировщик года» Наталия и Андрей Широкаловы в своем «хищном» аттракционе вывели в манеж пантер, леопардов, тигров и лигров (помесь льва и тигра). Огромные кошки летали на бревнах, прыгали через дрессировщиков, синхронно кувыркались и ходили на задних лапах.- Хищники отвыкли от публики, по глазам было видно, что они нервничают. Один тигр так закапризничал, что не захотел прыгать через сетку. Но ничего, за две недели войдут в ритм, - уверена Наталия Широкалова.КОРАБЛЬ ПОД КУПОЛОМ, СИЛОВЫЕ ШАХМАТЫ И ТРЮКИ НА СКАКУШоу «5 континентов» - программа в лучших традициях советского цирка, но в современном формате - с огромным количеством ярких костюмов, декораций и спецэффектов. В программе представлены все жанры: кроме дрессуры хищников еще джигитовка на лошадях, воздушный полет, номера акробатов, гимнастов, жонглеров, клоунов. Причем все аттракционы увязаны в цельный, органичный спектакль.Дети не отрывая глаз от манежа, следили за «сказочными» номерами: полетами Мальвины и Пьеро, принцессой на зеркальном шаре, крутящей одновременно 40 хула-хупов (кстати, артистка Татьяна Махортова действительно обладает титулом «Принцесса Российского цирка»), но больше всего их заворожил номер «Золотые рыбки». Арена цирка превратилась в океан с множеством подводных обитателей - ярких рыбок, морских звезд и медуз. Поднимающийся под купол цирка корабль вылавливал огромной сетью из прозрачного бассейна, символизирующего морские глубины, рыбок-гимнастов, которые под брызги воды творили в воздухе немыслимые трюки.Взрослые оценили не только красоту, но и сложность большинства номеров, например, «высадку инопланетян» или эффектную шахматную партию в исполнении силовых акробатов, победителей 10-го сезона телепроекта «Минута славы» братьев Варданян.- Нас поразили брутальные шахматные короли - их отточенные движения и эффектные, просто немыслимые поддержки - браво силачам! Необычный номер показали жонглеры на мачтах. За воздушными гимнастами мы и вовсе следили, затаив дыхание, особенно когда один из них полетел вниз из под купола цирка! А наших мужей поразили девчонки-наездницы, которые лихо проделывали трюки, на которые не каждый представитель сильного пола отважится - особенно, когда девчушка пролезала под брюхом коня на полном скаку! Мы очень соскучились по цирку, отбили все ладони, когда аплодировали, - не смогли сдержать эмоций зрительницы Ольга Круглова и Светлана Мосольцева.Действительно, под парад-алле изголодавшаяся по представлениям воронежская публика устроила вышедшим на арену артистам настоящую овацию!Гастроли «5 континентов» продлятся в Воронеже по 18 апреля, ближайшие представления пройдут 20 февраля в 17.00, 21 февраля в 13.00 и 17.00, 22 и 23 февраля в 15.00.ТОЛЬКО ЦИФРЫВ шоу «5 континентов»40 животных - 10 хищных кошек, 6 медведей, 14 лошадей, 5 бизонов, 3 верблюда, 2 питона120 артистов, завоевавших более 20 международных наград1500 уникальных костюмовЗНАЙ!В цирке соблюдают все требования Роспотребнадзора: обрабатывают помещения, на входе меряют температуру (и артистам, когда они приходят на работу, и зрителям), в фойе стоят санитайзеры, в зале соблюдается рассадка через одного.