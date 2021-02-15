МТС завершает первый этап строительства коврового LTE-покрытия для железнодорожных трасс, расположенных на территории Воронежской области. В рамках проекта 4G-покрытие организовали на протяжении 230 км железных дорог. Пользоваться бесперебойным мобильным интернетом смогут туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Воркуты, Барнаула, а также более 14 тысяч жителей близлежащих к железным путям воронежских сел и деревень.Пока что LTE-покрытие без «белых пятен» обеспечено на всем протяжении следования «курортных» поездов вдоль территорий четырех районов Воронежской области - Бобровского, Каменского, Подгоренского, Россошанского, а также в южных пригородах Воронежа, которые находятся рядом с железнодорожным полотном. Пользоваться стабильным 4G-соединением на всем протяжении пути смогут пассажиры поездов дальнего следования по 15 маршрутам, включая Москва-Адлер, Москва-Анапа, Санкт-Петербург-Адлер, Санкт-Петербург-Симферополь, Москва-Кисловодск, Санкт-Петербург-Махачкала и другие, чей путь на курорты Краснодарского края и Крыма проходит через Воронежскую область.До конца года МТС завершит формирование 100-процентного покрытия LTE в регионе вдоль всей железнодорожной магистрали, которая ведет на юг страны.- Сейчас ковровым LTE-покрытием обеспечено более 75% железнодорожных дорог в Воронежской области, по которым следуют поезда на юг. Чтобы у путешественников всегда был высокоскоростной доступ к сети в любой точке пути, мы в пять раз увеличили количество базовых станций вдоль железнодорожных трасс. При реализации проекта мы позаботились и о жителях воронежской глубинки, где до сих пор не было надежной голосовой связи или доступа в сеть. Так, доступ в сеть и устойчивая голосовая связь впервые появился у жителей хутора Крамарев Подгоренского района, а также в более 10 дачных поселков в Новоусманском и Каширском районах, - отметил директор МТС в Воронежской области Андрей Перагов.Всего в рамках расширения инфраструктуры связи вдоль железных дорог 4G-интернет появился в 32 малых населенных пункта, где живет более 14 тысяч человек.