В Воронеже на железнодорожной станции Придача может появиться мемориальная доска в честь генералиссимуса СССР Иосифа Сталина. Вопрос об увековечивании памяти Иосифа Виссарионовича 12 февраля рассмотрели в Воронежской областной Думе на заседании Комитета по культуре и историческому наследию.Руководитель местной фракции КПРФ Андрей Рогатнев отметил, что отсутствие какого-либо места в Воронеже, которое ассоциировалось бы с Иосифом Сталиным является «явной исторической несправедливостью». Спикер напомнил, что генералиссимус как минимум дважды посещал Воронеж.Еще одним доводом в пользу инициативы, по мнению ее авторов, является то, что в послевоенное время Воронеж в кратчайшие сроки был восстановлен с сохранением исторического облика. Город был включен в число 15-ти, подлежащих скорейшему восстановлению, по решению Сталина.В итоге на заседании комитета было предложено обратиться к общественным организациям, органам местного самоуправления и историко-культурным организациям, чтобы всесторонне изучить возможность установки мемориальной доски.Впрочем, в Воронежской области существует пример установки даже бюста Иосифу Сталину. Он с 2013 года находится в хуторе Атамановка Россошанского района - памятник подвергался не только критике, но и нападениям.Немало волнений в Воронеже вызвал и юбилей генералиссимуса: мероприятие несколько раз меняло «прописку», а потом все же состоялось в Доме культуры Железнодорожников.