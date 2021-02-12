Романтический ужин на 14 февраля: лучшие блюда ресторанов Воронежа

14 февраля невозможно представить без романтического ужина на двоих. Хочется порадовать свою вторую половинку чем-то необычным. Но вот в мыслях паста всегда аль денте, а бисквит всегда воздушный, а в реальности готовка часто превращается в походы по магазинам и стояние у плиты на весь день. В праздник можно побаловать себя и заказать доставку из ресторана на дом. Тем более что у поваров и кондитеров мясо точно прожарится до нужной степени, а узоры на торте точно выйдут ровными. Узнать о необычных блюдах или познакомиться с новыми ресторанами можно, воспользовавшись сервисами доставки, например, Яндекс.Едой.

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ БЛЮД В ВОРОНЕЖЕ

ВОЛКОНСКИЙ

Салат с ростбифом и тёплым картофелем

Сытный салат с нежными кусочками ростбифа, жареным картофелем, листьями салата, томатами черри, редисом и заправкой из жареных семян подсолнечника

Стоимость: 340 рублей

Порция: 170 г.

Киш с курицей, сыром и перцем

В основе пирога - рассыпчатое тесто бризе. Соус приготовлен из яиц, натурального молока и сливок. Начинка состоит из мелко порезанной курицы в нежном сыре пармезан и сливках. Подается с миксом салатов.

Стоимость: 270 рублей

Порция: 180 г.

Пирожное Шу с ванильным кремом

Традиционное французское пирожное из нежного заварного теста, которое наполнено легким заварным кремом. Готовое изделие покрывается сверху сахарной пудрой.

Стоимость: 130 рублей

Порция: 90 г.

МОНЕ

Салат Французский

Обжаренный бекон, микс из листьев салата, фирменная заправка, яйцо пашот, помидоры черри, сыр пармезан. Салат подается с гренками.

Стоимость: 350 рублей

Порция: 250 г.

Бризоль с картофелем бэби

Рубленая свинина в тонком омлете, подается с картофелем бэби под соусом Голландез.

Стоимость: 390 рублей

Порция: 400 г.

Торт Мон Плезир

Шоколадный бисквит, пропитанный лимонным сиропом, пропитанный сливочным заварным кремом и переложенный слоями безе, покрытый тертым шоколадом.

Стоимость: 210 рублей

Порция: 165 г.

GAGAWA

Балканский ветер

Ароматное куриное мясо с печеным сладким перцем, баклажаном, пикантным чесноком, свежими листьями салата и овощами.

Стоимость: 430 рублей

Порция: 580 г.

Лакомство от шефа

Курица с шампиньонами, луком и сладким перцем, и свежим салат. Просто и вкусно. Гарнир подается на выбор.

Стоимость: 344 рублей

Порция: 495 г.

Пирожное Мозаика

Вкус детства — домашний десерт из шоколада, сливок, бисквита, грецкого ореха и кокосовой стружки.

Стоимость: 130 рублей

Порция: 110 г.

В День всех влюбленных при выборе любых блюд из списка на Яндекс.Еде заказ от 1500 рублей доставят бесплатно. Если заказ получится на меньшую сумму, доставка будет стоить всего 49 рублей. Найти блюда из топа и другие предложения ресторанов можно в приложениях Яндекс.Еда и Яндекс Go, а также на сайте eda.yandex.