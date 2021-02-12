ВТБ: спрос россиян на кредиты вырос в январе в 1,5 раза

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Объем выдач почти в 1,5 раза превышает результат января прошлого года. Жители Воронежа оформили в январе в ВТБ более 1,1 тыс. кредитов наличными на 940 млн рублей, что на 60% превышает результат первого месяца 2020 года. Россияне вернулись к активному кредитованию: серьезный рост начался еще в 4 квартале 2020 г., когда продажи потребкредитов выросли на 40%.

«Начало этого года ознаменовано восстановлением потребительской активности граждан – уже в январе выдачи кредитов наличными в разы превысили допандемийные значения. Ожидаем, что рост спроса на них продолжится, во многом, за счет нормализации экономической активности и борьбы с пандемией. Ключевым фактором в этом году также станет дальнейшая цифровизация бизнеса – в частности, ВТБ планирует выдавать дистанционно каждый второй кредит наличными, сделав кредитное предложение в ВТБ Онлайн более удобным и простым для пользователей. Рассчитываем, что это позволит на четверть увеличить объем кредитования по итогам 2021 года», - комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ.

В январе россияне на четверть увеличили свои траты в сети POS-терминалов и интернет-эквайринга, согласно статистике эквайрингового бизнеса ВТБ. Отложенный спрос и ограничения по поездкам за границу направили расходы россиян на внутреннее потребление товаров и услуг для дома. Траты россиян в данном сегменте в январе выросли на 23% по сравнению с январем прошлого года и достигли 200 млрд рублей. Наиболее значительно – на 70% – выросли расходы россиян на электронику и бытовую технику. При этом выручка ресторанов оказалась на 14% меньше допандемийной.

Кредит наличными в ВТБ можно получить на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет. Клиенты могут оформить займ по программе «Рефинансирование», которая позволяет объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели. Оформление заявки возможно в мобильном приложении ВТБ Онлайн, на сайте банка, в контакт-центре или офисе ВТБ.

Кредиты наличными являются одними из востребованных розничных продуктов у населения. За прошедший год банк оформил своим клиентам более 1,1 млн кредитов на 829,5 млрд рублей. Из них 27% приходится на онлайн-выдачи. Объем портфеля потребкредитов за 2020 год вырос на 8% и превысил 1,465 трлн рублей.

Данные по выдачам кредитов наличными предоставлены с учетом средств, направленных на рефинансирование кредитов в ВТБ.

Банк ВТБ (ПАО).