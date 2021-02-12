Недавно «Комсомолка» рассказывала, какой ажиотаж вызвал у владельцев огнестрельного оружия приказ губернатора о выдаче разрешений на участие охотников в регулировании численности лисицы на территории области.Напомним, разрешения выдали 25 заявителям за час после публикации приказа на сайте департамента экологии и природных ресурсов, и никому из пришедших за документами на следующий день они уже не достались.Мы решили изучить вопрос регулирования численности лис подробнее. Чем вообще вызвана необходимость их дополнительного отстрела помимо периода зимней охоты?РАЗНОСЧИКИ БЕШЕНСТВАПо наблюдениям охотников в последние годы популяция этих животных заметно выросла. Лисы стали без опаски заходить на территорию населенных пунктов (даже в граничащие с лесными массивами многоэтажные микрорайоны Воронежа), нападать на домашних животных, и истреблять других обитателей, например, зайца. Но это лишь часть проблемы. Гораздо большую опасность лиса представляет в качестве основного распространителя смертельного заболевания бешенства. А, активно контактируя с домашними животными и человеком, она создает угрозу заражения.Именно поэтому в последние годы в регионе проводится регулирование численности лисы. До недавнего времени, пока не внесли поправки на федеральном уровне, эту задачу решали охотинспекторы и сотрудники охотничьих хозяйств.- Согласно приказам департамента от 24.12.2018 № 799 и от 19.12.2019 № 549 количество разрешенных к добыче в рамках регулирования численности лисиц составляло 60 особей на одного охотника, - рассказали в департаменте природных ресурсов и экологии области. - Целевых средств на проведение данных мероприятий не выделяется, они осуществляются в рамках общего финансирования департамента и КУВО «Охрана животного мира Воронежской области». Более того, охотинспекторы оплачивают государственную пошлину за разрешение на добычу объектов животного мира.ЛИС ПО ЗИМЕ СЧИТАЮТЧисленность лисицы в охотничьих угодьях и на особо охраняемых территориях определяют зоологи во время зимнего учета (по следам на снегу). Данные учета последних лет выглядят так: 2017 год – более 11600 особей, 2018 год – более 10700 особей, 2019 год – около 6900 особей, 2020 год – около 6700 особей. Сведения за 2021 год будут готовы к маю. Разбивку численности лисы по районам за 2019 – 2020 годы можно найти ниже (рубрика ТОЛЬКО ЦИФРЫ).Отстрел лис разрешен в охотугодьях и в период охоты на пушных зверей, с конца ноября по конец января. Согласно постановлению регионального правительства от 30.08.2017 № 677, один охотник в сезон может добыть не более 20 особей.Участие охотников в регулировании численности некоторых животных (каких именно, определяется на уровне региона) стало возможно с января 2021 года в связи с поправками в Федеральный закон. В отличие от сезонной, новый вид охоты позволяет владельцам оружия не только собственно решать задачи регулирования численности зверей, но и просто в течение всего года тренироваться в стрельбе по мишеням на территории охотугодий. Для Воронежской области это особенно актуально, поскольку тиров для этих целей в регионе просто нет.Напомним, невозможность получить разрешения на регулирование численности лис в Воронежской области вызвала возмущение среди владельцев оружия. Охотники, получившие отказ от охотинспекции, в начале февраля подали заявления в прокуратуру с просьбой разобраться в скандальной истории.ТОЛЬКО ЦИФРЫКоличество лис по районам за 2019 и 2020 годыАннинский – 153, 255 (соответственно)Бобровский - 259, 241Богучарский – 294, 288Борисоглебск – 55, 156Бутурлиновский – 289, 240Верхнемамонский – 115, 87Верхнехавский – 263, 271Воробьевский – 196, 185Грибановский – 177, 216Калачеевский – 550, 376Каменский – 203, 234Кантемировский – 219, 226Каширский – 83, 99Лискинский – 138, 207Нижнедевицкий – 688, 416Новоусманский – 75, 83Новохоперский – 139, 215Ольховатский – 196, 175Острогожский – 188, 219Павловский – 222, 179Панинский – 124, 129Петропавловский – 101, 189Поворинский – 125, 190Подгоренский – 170, 207Рамонский – 91, 48Репьевский – 123, 103Россошанский – 476, 449Семилукский – 292, 97Таловский – 147, 228Терновский – 200, 249Хохольский – 186, 191Эртильский – 351, 197Воронеж – 19, 71